Belen Rodriguez festeggia i suoi 36 anni con Antonio Spinalbese, assente De Martino

Belen Rodriguez festeggia i suoi 36 anni con Antonio Spinalbese, mentre il grande assente al party è Stefano De Martino. Dopo l’addio al conduttore di Made In Sud, la showgirl argentina ha ritrovato il sorriso accanto all’hairstylist e la storia d’amore fra i due procede a gonfie vele. Dopo l’estate d’amore a Ibiza, Belen è tornata a Milano ed è uscita allo scoperto con Antonio.

C’era anche lui alla festa organizzata in occasione del suo 36esimo compleanno, che Rodriguez ha scelto di festeggiare in grande stile. La showgirl ha affittato una villa immersa nel verde dove ha accolto amici e pareti per un pranzo e un pomeriggio all’insegna di balli scatenati e risate. Presenti Veronica Cozzani, l’amatissima mamma della modella, il fratello Jeremias e Cecilia, accompagnata da Ignazio Moser con cui è tornato il sereno dopo un’estate di crisi. Nelle foto di gruppo, in t-shirt bianca e jeans, compare anche Antonio Spinalbese, sorridente accanto a Belen.

Grande assente Stefano De Martino che anche su Instagram ha preferito il silenzio, evitando di commentare l’evento o lanciare messaggi. L’ex ballerino di Amici ha lasciato la casa in cui viveva con la moglie e Santiago per trasferirsi in un nuovo appartamento con il cane Choco. La love story fra il conduttore e la showgirl sembra definitivamente archiviata. A un anno dal clamoroso ritorno di fiamma, Belen e Stefano hanno scelto di dividere nuovamente le loro strade. Difficile capire cosa sia accaduto davvero, ma secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato De Martino, dopo la lunga quarantena, a lasciare la Rodriguez. Poco dopo il presentatore si sarebbe pentito della sua decisione, ma lei non lo avrebbe perdonato.

Tornata in tv con Tu Sì Que Vales, la showgirl sembra aver ritrovato il sorriso dopo un periodo difficile. L’estate per lei è stata all’insegna dell’amore e del tentativo di voltare pagina. Prima il flirt con Gianmaria Antinolfi, poi la frequentazione con Antonio Spinalbese, conosciuto grazie all’amica di sempre, Patrizia Griffini. L’hairstylist in poche settimane è riuscito a fare breccia nel cuore della modella che ora sembra decisa ad andare avanti per la sua strada e a guardare al futuro con il nuovo amore, senza più voltarsi indietro.