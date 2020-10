Belen Rodriguez di nuovo felice con Antonino. E Stefano de Martino cambia look

editato in: da

Belen Rodriguez è di nuovo felice con Antonino Spinalbese e Stefano de Martino cambia look. Il conduttore di Made In Sud e la showgirl si sono detti addio dopo un clamoroso ritorno di fiamma e una love story che sembrava destinata a durare per sempre. L’estate ha regalato alla modella argentina un nuovo amore, mentre l’ex marito è ancora single.

Molte cose sono cambiate da prima del lockdown: Stefano ha cambiato casa e si è trasferito in un nuovo appartamento, ha preso un cane e non ha mai voluto parlare dell’addio a Belen. La Rodriguez, dopo il brevissimo flirt con Gianmaria Antinolfi, è uscita allo scoperto con Antonino Spinalbese. L’hairstylist ha rubato il cuore della showgirl e i due ora non si nascondono più. Il giovane compagno è il protagonista assoluto delle Stories di Belen e delle foto pubblicate su Instagram.

La coppia sembra molto felice e la Rodriguez sembra aver voltato ormai pagina. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato Stefano a lasciare la moglie. Poco dopo ci avrebbe ripensato, ma lei avrebbe deciso di voltare pagina e di non concedergli un’altra possibilità. “Sono molto serena, è lecito che una famiglia, che si è rotta un po’ di tempo fa, ci riprovi – ha confessato lei di recente -. Trovo sia molto bello provarci fino alla fine. Quando le cose non vanno bisogna continuare e andare avanti, bisogna continuare a sognare. […] Io credo tanto nell’amore, ci ho sempre creduto e ci spero ancora. […] Se non ci riprovi ti resta il dubbio, con i se e con i ma non si concretizza niente. Io sono una persona che fino all’ultimo respiro da tutta se stessa. Se non avviene ciò che voglio giro i tacchi e cambio rotta però ci ho provato. In questo momento, io single? No, assolutamente no”.

Anche Stefano sembra aver inaugurato un nuovo periodo della sua vita e per farlo ha scelto un look inedito. Il ballerino è apparso nelle Stories di Instagram con dei folti baffi. Un cambiamento che ha sorpreso i fan, abituati a vederlo con una barba leggera, non sbarbato e con dei baffi. Il nuovo look sembra perfetto per De Martino che si prepara a mesi di grandi sfide e, forse, a trovare l’amore.