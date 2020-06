Belen Rodriguez, la famiglia si schiera contro Stefano De Martino e lui si riavvicina a Emma Marrone

editato in: da

Continua il mistero sulla crisi fra Belen e De Martino: la famiglia Rodriguez si schiera dalla parte della showgirl, mentre Stefano mette Like alle foto di Emma Marrone. Non è ancora chiaro cosa stia succedendo fra l’ex ballerino di Amici e la modella, dopo che lei, qualche giorno fa, aveva pubblicato su Instagram un video in cui confermava che stava vivendo un periodo difficile. Come è accaduto spesso nei momenti tristi, anche questa volta la famiglia si è stretta attorno a Belen.

La showgirl in questi giorni ha avuto accanto a sè gli affetti più cari, dal fratello Jeremias alla mamma Veronica Cozzani, sino all’amico del cuore Mattia Ferrari, comparso spesso nelle sue Stories. “Questo è un momento molto difficile per me, anche perché non me l’aspettavo – aveva rivelato Belen -, non mi assumo nemmeno la responsabilità delle colpe perché sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto. Sono una donna che soffre come tutte le altre e quando vedo che si scrivono certe cose sul mio conto, non ci sto”.

Che la situazione sia complicata ormai è indubbio, soprattutto dopo che la famiglia Rodriguez ha smesso di seguire Stefano su Instagram. I genitori di Belen si erano riavvicinati al ballerino subito dopo il ritorno di fiamma e avevano fatto pace anche con la famiglia De Martino. Ora la sofferenza della showgirl (e ciò che è accaduto davvero con il marito) avrebbe spinto Jeremias, Cecilia e Ignazio Moser a fare una scelta importante. L’unfollow è arrivato anche dalla stessa Belen che ormai da giorni non segue più il marito su Instagram.

Mentre la modella argentina si è sfogata sui social, svelando cosa sta accadendo, il conduttore di Made In Sud sembra deciso a mantenere il più stretto riserbo sulle sue questioni personali. Ma i suoi gesti potrebbero presto riaccendere i gossip. Stefano infatti i queste ore è stato protagonista di un gesto nei confronti di Emma Marrone, sua storica ex. Sul profilo della cantate sono spuntati numerosi Like dell’ex ballerino che sembrano prospettare l’ennesimo riavvicinamento.

Era il 2012 quando Belen e Stefano si incontrarono nello studio di Amici. All’epoca lei era legata a Fabrizio Corona, mentre lui stava vivendo una love story con Emma. Poi la relazione, le nozze, l’arrivo di Santiago e infine la crisi. L’addio sembrava definitivo (e lei aveva trovato la serenità con Iannone), ma De Martino e la Rodriguez avevano sorpreso di nuovo tutti con un ritorno di fiamma. Ora resta solo da capire cosa accadrà.