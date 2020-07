Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi: Dayane Mello lancia un appello

editato in: da

Belen Rodriguez sembra aver ritrovato la felicità tra le braccia di Gianmaria Antinolfi dopo la fine della storia (per la seconda volta) con Stefano De Martino. Ma a mettere in guardia la bella showgirl ci pensa Dayane Mello.

Solo qualche giorno fa, il magazine Chi aveva pubblicato le foto di Belen che usciva allo scoperto con Gianmaria, immortalandoli mentre si scambiavano baci appassionati. La love story tra l’argentina e l’imprenditore del lusso, di cui si sa molto poco, sembrava essere ormai assodata e i due erano pronti ad aggiudicarsi il titolo di coppia dell’estate. E invece potrebbe non essere così.

Infatti, Dayane Mello, sempre dalle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini, lancia un appello a Belen raccontando alcuni retroscena sull’imprenditore: “Quando ho visto la copertina di Chi non ci potevo credere: Gianmaria Antinolfi frequentava me mentre corteggiava Belen. Mi ha riempito di bugie!“. La bellissima Dayane Mello si rivolge alla Rodriguez e le dice: “Apri gli occhi! Lo frequentavo da circa un mese e mezzo. È venuto a Milano e mi ha detto che doveva uscire per una cena di lavoro. Poi ho scoperto che a quella cena c’era Belen. Da quel momento di colpo è diventato strano e senza preavvisi mi ha mandato un sms per lasciarmi. Poi ho capito che aveva il piede in due scarpe… e pensare che avevo conosciuto anche la sua bella famiglia! Non lo dico perché io stia soffrendo, ma solo perché penso che lui sia solo affamato di popolarità…”.

Dalle dichiarazioni della Mello sembra dunque che Gianmaria fosse indeciso tra le due bellissime donne e alla fine abbia optato per Belen con la quale ha festeggiato il suo compleanno a Capri. Come dice il proverbio: “Donna avvisata, mezza salvata”, questo sembrerebbe essere l’intento della confessione di Dayane.

Gianmaria e Belen si sono conosciuti grazie all’amico Mattia Ferrari. Recentemente, rispondendo a un follower su Instagram, Belen aveva accennato alla passione per l’imprenditore (guarda il video in alto), ma ancora non ha condiviso foto con lui. Invece sul suo profilo social, la Rodriguez delizia i fan con scatti conturbanti in bikini.

Mentre la vita sentimentale di Belen è protagonista delle cronache rosa, il suo ex Stefano De Martino si concentra sul lavoro. Made in Sud che arrivato alla penultima puntata continua ad essere sulla cresta dell’onda, ottenendo ottimi risultati e conquistando una fetta sempre più ampia di pubblico.