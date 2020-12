Belen e Antonino: amore sulla neve

editato in: da

Prosegue a gonfie vele l’amore tra Belen e Antonino Spinalbese. Ormai il ragazzo che ha rubato il cuore della bella showgirl argentina (qui la fotostoria del loro amore), regalandole nuovamente il sorriso dopo le ultime pene d’amore, è entrato ufficialmente in famiglia. Non solo lo si vede spesso insieme a Santiago, ma anche ai genitori della Rodriguez.

Belen si è regalato, e ha regalato a tutta la famiglia, una bella giornata sulla neve, sulle ciaspole. Insieme a lei il figlio, mamma Veronica, papà Gustavo e il fratello minore Jeremias (Cecilia è ormai fissa in Trentino, dal fidanzato Francesco Moser).

E la giornata nei boschi è diventata il pretesto per incorniciare e immortalare ancora una volta il loro grande amore. Belen ha postato un video, sul suo account Instagram, dove lei e Antonino si scambiano un lungo bacio. “Amor en la nieve” scrive Belù.

E mentre i follower si scatenano, tra chi mostra dubbi e perplessità sulla veridicità del loro amore, altri che sottolineano come Belen si porti la borsa griffata anche in montagna, loro, come i ragazzi che si amano, “non ci sono per nessuno” (tranne che per il telefonino).