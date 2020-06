Belen Rodriguez criticata per la crisi con Stefano De Martino: lei risponde su Instagram

editato in: da

Belen Rodriguez risponde alle critiche sulla crisi con Stefano De Martino apparse in questi giorni su Instagram. La showgirl sta vivendo giorni tutt’altro che semplici e l’intromissione di alcuni follower non fa che peggiorare le cose. Qualche settimana fa la modella argentina aveva confessato di essere molto triste, confermando le voci di una crisi con il marito. “Questo è un momento molto difficile per me, anche perché non me l’aspettavo – aveva rivelato -, non mi assumo nemmeno la responsabilità delle colpe perché sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto”.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il conduttore infatti non ha voluto commentare la vicenda e anche durante la sua ospitata a Domenica In non ha fornito dettagli sul legame con l’argentina. Per ora l’unica certezza è che i due sono divisi da chilometri: l’ex ballerino di Amici si trova a Napoli per registrare le nuove puntate di Made in Sud, mentre la showgirl è a Milano. Negli ultimi giorni la modella si è concessa una breve vacanza sul lago di Como insieme alla famiglia e all’amico Mattia Ferrari. Per l’occasione ha postato su Instagram tante foto (su cui sono apparsi dei Like del marito), fra cui una in bikini, e i commenti non sono mancati. Alcuni follower hanno accusato Belen di non comportarsi bene nei confronti di Stefano e lei non è rimasta in silenzio.

“Ma vai a Napoli e fai la moglie, allora ha ragione lui“, ha scritto un utente. “Se io mi sposo non devo vivere per forza in una comune con tutta la sua famiglia a salire e scendere”, ha aggiunto un altro follower, attaccando la famiglia Rodriguez. “Basta Belen ma fai qualcosa, stai sempre con sta famiglia al seguito, ma riesci ogni tanto a fare le cose da sola – si legge ancora -. Ma dai!! Non sei l’unica donna che soffre per amore“. E infine: “Le donne latine che si sposano con gli uomini del Sud Italia non capiscono mai il valore della famiglia di lui seppur loro pensano di fare tanto per la famiglia di lui“. Attacchi crudeli che hanno causato la pronta reazione di Belen: “Sto iniziando ad avere paura“, ha risposto.