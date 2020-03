Belen critica Barbara D’Urso: la frecciatina su Instagram

editato in: da

Belen Rodriguez riaccende la rivalità con Barbara D’Urso grazie a una frecciatina su Instagram diretta alla conduttrice. Ormai da anni fra la showgirl e la presentatrice non scorre buon sangue e Belen non ha esitato a criticare le trasmissioni condotte dalla D’Urso nel corso di una diretta.

Quando le è stato chiesto di commentare la tv attuale, la Rodriguez ha parlato anche di Domenica Live, Pomeriggio Cinque e Live – Non è la D’Urso, gli show cult condotti da Barbara. Il suo giudizio però è stato piuttosto tagliente, tanto che ha usato i programmi come esempio negativo. “Diciamo che è spettacolo, quindi anche la ‘non bellezza’ potrebbe fare spettacolo – ha detto ai follower -. Infatti ci sono alcuni programmi come quelli di Barbara D’Urso, ad esempio, che sono un po’ circensi come tipologia. Dove arriva l’uomo gatto, l’uomo deturpato dalla chirurgia plastica, la donna che si è rifatta il sedere, tutte cose circensi, goliardiche. Quindi anche la non bellezza fa spettacolo”.

Da tempo si parla di una inimicizia fra la D’Urso e la Rodriguez, ma nessuna delle due ha mai svelato come sia nata. I primi attriti risalirebbero al matrimonio fra Belen e Stefano De Martino, che venne raccontato anche nelle trasmissioni di Barbara. In quell’occasione la conduttrice invitò nel suo studio i musicisti che avevano suonato alle nozze. Gli artisti raccontarono di aver consumato un altro menù rispetto a quello proposto agli ospiti della cerimonia. “Al mio matrimonio lo staff ha mangiato le stesse cose degli invitati – sbottò la D’Urso -. Che c’è un menù di serie A e uno di serie B?”.

Poco dopo la Rodriguez, intervistata dalle Iene, rispose: “Noi non abbiamo fatto i tavoli anche per tutte le persone che lavoravano lì. Hanno cominciato a far polemiche con la sig. D’Urso, perché lei ha fatto mangiare a tutti la stessa cosa. Ma vaf******o, va!”.