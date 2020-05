“Belen Rodriguez in crisi con De Martino”: lei si diverte su Instagram, lui non commenta

editato in: da

Belen Rodriguez è in crisi con Stefano De Martino? I fan si interrogano mentre su Instagram la showgirl argentina si diverte con gli amici e la famiglia, senza il marito. L’ex ballerino di Amici infatti da qualche settimana ha lasciato Milano per trasferirsi a Napoli dove si trovano gli studi Rai in cui vengono registrate le puntate di Made In Sud.

L’azienda di viale Mazzini infatti ha riconfermato Stefano nel ruolo di conduttore dello show accanto a Fatima Trotta. De Martino è quindi volato nella sua città natale per motivi di lavoro e, ormai da qualche settimana, è lontano dalla moglie. Se la situazione inizialmente non aveva destato nessun sospetto, con il passare dei giorni i follower di Instagram si sono allarmati. Il motivo? Non solo l’ex ballerino di Maria De Filippi non è più comparso nelle Stories della showgirl, ma non ha nemmeno più commentato le sue foto.

Come accadeva tempo fa, quando non stavano insieme, Belen e Stefano non sembrano prendersi in considerazione su Instagram. “Sono in crisi”, “Si sono lasciati”, commentano i follower sui social, chiedendo spiegazioni alla coppia. E mentre De Martino si gode il sole di Napoli, la Rodriguez ritrova gli amici. Nelle Stories la showgirl argentina ha postato alcuni video in cui è al ristorante con il fratello Jeremias e degli amici, fra cui Sergio Sylvestre di Amici.

Un amore, quello fra Stefano e Belen, nato nella trasmissione di Maria De Filippi, quando lei era legata a Fabrizio Corona e lui a Emma Marrone. Poi la nascita di Santiago, loro primo figlio, le nozze e infine l’addio. Una lunga lontananza terminata con un ritorno di fiamma che nessuno si aspettava. Nell’ultimo periodo i due erano apparsi molto sereni e avevano raccontato le loro giornate a casa su Instagram.

“Io e Stefano siamo sempre stati così, più tempo passiamo da soli e meglio stiamo – aveva confessato Belen al settimanale Chi -, perché il mondo ci condiziona, ci carica di pesi che scarichiamo quando siamo a casa, perdendoci le cose fondamentali. Abbiamo la fortuna che mia mamma abita nel nostro stesso palazzo e, quindi, possiamo lasciarle Santiago per qualche ora e avere momenti nostri. A me piacerebbe un altro figlio, ma credo che ci stia pensando anche Cecilia”.