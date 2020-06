Belen Rodriguez in crisi con Stefano De Martino: “È stato lui a lasciarla”

editato in: da

La crisi fra Stefano De Martino e Belen Rodriguez assume nuovi risvolti dopo le rivelazioni di alcune fonti intercettate dal settimanale Oggi. Secondo alcune persone vicine alla showgirl, sarebbe stato l’ex ballerino di Amici a lasciare la moglie. Dietro ci sarebbe l’insofferenza di Stefano per alcuni comportamenti di Belen che l’avrebbero portato ad allontanarsi da lei, scatenando accese liti. Attualmente il conduttore si trova a Napoli, dove sta registrando le nuove puntate dello show Made In Sud, mentre la Rodriguez è rimasta a Milano con il figlio Santiago e viene sempre più spesso avvistata in compagnia della famiglia e dell’amico Mattia Ferrari.

“Non me lo aspettavo e non me ne assumo la responsabilità – ha raccontato la modella argentina, parlando apertamente della crisi in un video Instagram -, perché sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto. Sono una donna che soffre come tutte le altre”. Se Andrea Iannone non c’entra, come ha confessato lui stesso, nonostante l’incontro al ristorante ci sia stato. Le fonti vicine a Stefano riferiscono che al centro dell’addio ci sarebbe la gelosia di Belen verso il marito che avrebbe causato un senso di oppressione. Al centro dei litigi anche la gestione delle spese e della casa, oltre che l’educazione dl piccolo Santiago. “Lei vuole tirarlo su alla tedesca, con molto polso e tanti paletti – si legge -; lui è più elastico, napoletano”. Anche l’attaccamento di entrambi alle famiglie avrebbe provocato forti tensioni. “Mentre il ‘clan’ di Belu può circolare liberamente e senza preavviso a casa dei De Martinez – spiegano -, per vedere Santiago la mamma e la sorella di Stefano avrebbero bisogno del beneplacito della showgirl”.

Per tutti questi motivi De Martino avrebbe deciso di lasciare Belen, allontanandosi da lei. Ora fra i due coniugi ci sono chilometri, ma presto il conduttore, terminato il lavoro a Napoli, dovrebbe tornare a Milano. Forse solo allora Stefano e Belen potranno finalmente chiarirsi e scoprire quale sarà il destino del loro amore. Nel frattempo la Rodriguez si è tolta la fede: sulla sua mano nessuna traccia dell’anello che aveva ripreso a indossare dopo il ritorno di fiamma con l’ex ballerino di Amici.