Belen Rodriguez in crisi con De Martino, lei si confida: “Ne uscirò più forte di prima”

Belen Rodriguez torna a sfogarsi con i fan su Instagram riguardo la crisi con Stefano De Martino. La showgirl argentina qualche giorno fa ha replicato alle indiscrezioni sul suo conto e, con la consueta sincerità, ha svelato che sta vivendo un periodo difficile. In un lungo video pubblicato sul suo profilo, Belen ha confessato che sta soffrendo e che è accaduto qualcosa che non si aspettava, ma che cercherà di affrontare, come ha sempre fatto.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto con Stefano (che attualmente si trova a Napoli per girare le nuove puntate di Made In Sud), l’unica certezza è che la Rodriguez ha scelto di confessarsi con i follower, rispondendo ai commenti che sono arrivati sotto ai suoi post. In tanti infatti hanno tentato di rincuorarla, colpiti dall’espressione triste e tesa che l’argentina sfoggiava nel video-confessione. Senza fare mai il nome del marito, Belen ha risposto ai fan, fornendo nuovi dettagli sulla presunta crisi di coppia.

Un utente l’ha invitata a valutare la situazione con attenzione prima di prendere una decisione. La showgirl infatti è sposata con Stefano De Martino e i due sono genitori di Santiago. “Credimi è quello che sto facendo, anzi ho valutato bene tutto – ha detto -. E sappi che nessuno mi ruberà il sorriso, ne uscirò più forte di prima”. La modella ha poi ribadito che nessuno riuscirà più a toglierle il sorriso: “Per chi ne vale la pena sì, per chi non ne vale manco per sbaglio. Uno soffre perché ha un cuore, ma poi si rialza più forte di prima”.

“Dobbiamo solo concentrarci sulle persone che ci meritano e soprattutto sulle persone che danno un peso alla famiglia, non c’è nulla al mondo che io voglia più di questo”, ha spiegato Belen in un commento. La Rodriguez non ha fornito dettagli su ciò che le sta accadendo, ma solo qualche indizio: “Passerà – ha detto -. A volte la vita ti rimette davanti agli stessi problemi solo perché tu te ne accorga per davvero come stanno le cose! Ed é giusto che così sia… Così si impara”. L’ex ballerino invece ha scelto di non replicare pubblicamente e per ora sembra concentrato solo sul lavoro.

Il ritorno di fiamma fra Belen e Stefano, ormai qualche anno fa, aveva colto tutti di sorpresa. La coppia, nata ad Amici di Maria De Filippi, quando lei era ancora legata a Fabrizio Corona e lui a Emma Marrone, si era sposata nel 2013, anno di nascita anche del piccolo Santiago. Poi l’addio, nel 2015, la storia della Rodriguez con Andrea Iannone e infine la scelta di tornare con l’ex.