Belen Rodriguez in crisi con Stefano De Martino: le prove dell’addio e il ruolo di Iannone

Continuano le indiscrezioni sulla crisi fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino e il settimanale Oggi ricostruisce la vicenda, fornendo le prove dell’addio, ma soprattutto svelando il ruolo di Andrea Iannone nella vicenda. Come è noto il pilota di MotoGp e la showgirl hanno vissuto in passato una love story durata circa tre anni. Un rapporto importante, arrivato poco dopo la fine del matrimonio con De Martino e terminato quando Belen ha capito di amare ancora l’ex marito.

Iannone non ha mai smesso di rimanere in contatto con la famiglia Rodriguez, visto che è sempre stato prima di tutto uno fra i migliori amici di Jeremias, il fratello della modella argentina. Un legame che sarebbe tornato a essere forte dopo l’addio di Andrea a Giulia De Lellis, tornata fra le braccia di Damante. In un video su Instagram, Belen aveva smentito un ruolo dell’ex nella vicenda e si era parlato di un incontro casuale della showgirl con Iannone, proprio nei giorni in cui Stefano era a Napoli per registrare le nuove puntate di Made In Sud.

“Questo è un momento molto difficile per me, anche perché non me l’aspettavo – aveva chiarito Belen, visibilmente provata -, non mi assumo nemmeno la responsabilità delle colpe perché sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto. Sono una donna che soffre come tutte le altre e quando vedo che si scrivono certe cose sul mio conto, non ci sto”. Secondo Oggi però le cose starebbero diversamente. Tutto inizia in quarantena, con una crisi che avrebbe portato a una lite accesa, sentita da tutti gli inquilini del palazzo in cui abita la coppia. Ad aggravare la situazione la partenza di De Martino che, senza chiarire con la moglie, avrebbe raggiunto Napoli.

Il 21 maggio Stefano sarebbe tornato a Milano, ma non avrebbe raggiunto Belen, bensì la casa dei genitori nel quartiere Isola. L’ex ballerino di Amici non avrebbe incontrato la showgirl nemmeno il giorno successivo e lei avrebbe organizzato la sera un party a casa con l’amico Mattia Ferrari e altre persone. Il 23 maggio De Martino sarebbe ripartito alla volta di Napoli, dopo aver salutato il piccolo Santiago, figlio della coppia, portando con sè la madre Maria Rosaria e il fratello Davide. Il 24 maggio la svolta con Belen che esce a cena con Jeremias e riceve una telefonata che “la galvanizza”. Poco dopo i fratelli sarebbero stati raggiunti da un uomo misterioso, entrato nel ristorante usando un ingresso di servizio e uscito a tarda notte, eludendo i fotografi. Oggi afferma che il paparazzo che si trovava su posto avrebbe seguito l’auto del personaggio misterioso che sarebbe stato fermato e identificato dai Carabinieri. La sua identità? Andrea Iannone.