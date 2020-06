Belen Rodriguez in crisi con Stefano De Martino: perché si sono allontanati

editato in: da

La crisi fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino continua a non sembra destinata a terminare molto presto. Ma quali sono i motivi che hanno allontanato i due innamorati? Nelle ultime ore è spuntata un nuovo retroscena che sembra cambiare, ancora una volta, le carte in tavola. Secondo il settimanale Chi infatti la causa dei problemi sarebbe da ricondurre al rapporto di coppia e non a elementi esterni.

Nei giorni scorsi si era parlato della presenza costante della famiglia Rodriguez, che abita nello stesso palazzo del ballerino e della showgirl, della gelosia di lei e di alcuni tradimenti di lui. Il magazine di Alfonso Signorini, tramite alcune fonti, fa però sapere che non è così. “Siamo in grado di dirvi che i motivi alla base della distanza tra Belen e Stefano non sono questi – si legge -: non è un problema di infedeltà, gelosia o ingerenza dei propri cari, si tratta di divergenze che riguardano soltanto loro e che soltanto loro possono risolvere”.

Cosa è accaduto fra Belen e Stefano? Difficile dirlo, sopratutto perché entrambi non hanno fornito dettagli per risolvere il mistero. “Questo è un momento molto difficile per me, anche perché non me l’aspettavo – aveva rivelato qualche giorno fa su Instagram la Rodriguez -, non mi assumo nemmeno la responsabilità delle colpe perché sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto. Sono una donna che soffre come tutte le altre e quando vedo che si scrivono certe cose sul mio conto, non ci sto”.

Poco dopo anche De Martino era intervenuto per chiarire la volontà di non parlare del suo privato: “Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica – aveva spiegato a Sorrisi e Canzoni Tv – e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata“.

Nel frattempo i fan sperano che la situazione si possa risolvere presto. Attualmente De Martino si trova a Napoli dove sta registrando le nuove puntate di Made In Sud, mentre la Rodriguez è a Milano, dove si divide fra il lavoro e gli amici, fra cui Mattia Ferrari, che la sta sostenendo in questo momento difficile.