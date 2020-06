“Belen in crisi con De Martino per un tradimento”: lei replica su Instagram

editato in: da

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono in crisi a causa di un tradimento? Continuano le indiscrezioni sulla coppia e la showgirl rompe il silenzio riguardo una questione di cui si parla da giorni. Ormai è ufficiale: la modella argentina e il conduttore stanno vivendo un momento difficile, aggravato non solo dalla distanza, ma anche dalle continue indiscrezioni sul loro rapporto. Attualmente Stefano si trova a Napoli dove sta registrando le nuove puntate di Made In Sud, mentre Belen è a Milano, circondata dall’affetto della famiglia e spesso in compagnia dell’amico Mattia Ferrari.

Proprio quest’ultima qualche giorno fa aveva pubblicato su Instagram un video in cui era apparsa molto triste e affranta. “Questo è un momento molto difficile per me, anche perché non me l’aspettavo – aveva rivelato -, non mi assumo nemmeno la responsabilità delle colpe perché sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto”. In tanti avevano commentato la clip apparsa sul suo profilo e moltissimi follower avevano criticato Stefano, accusandolo di aver tradito Belen. A confermare le ipotesi anche un commento – scritto e poi cancellato – di un utente che affermava di essere un amico dell’ex ballerino di Amici. “Sono un amico di Stefano – aveva scritto -, molti di voi ci hanno visto anche insieme nelle foto. Adesso basta però. Ok, l’ha tradita, so anche con chi, e se l’ha fatto significa che aveva le sue buone ragioni. Presto spigheranno entrambi le ragioni. Belen però ha sbagliato molto prima”.

Se prima la Rodriguez aveva scelto di non commentare, in queste ore la showgirl ha replicato. Belen infatti ha risposto al commento di un fan che si infuriava per le accuse di tradimento contro Stefano. “Penso che ciò che si dice non sia vero – ha detto riferendosi all’ipotesi di una relazione extraconiugale di De Martino -. Il motivo della crisi è sicuramente un altro. Il vostro è un romanzo. Speriamo che si risolva”. La modella ha immediatamente risposto con un eloquente: “Ecco brava”. Un modo per smentire definitivamente le voci di un tradimento da parte del marito. Non è dato sapere dunque quali siano i motivi della crisi. C’è chi parla di una lite, chi di contrasti con la famiglia Rodriguez e chi invece di un “segreto inconfessabile” che avrebbe diviso la coppia.