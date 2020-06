Belen Rodriguez in crisi con Stefano De Martino: lui a Domenica In svela tutto a Mara Venier

editato in: da

Stefano De Martino sarebbe pronto a svelare la verità sulla crisi con Belen Rodriguez. L’ex ballerino di Amici infatti sarà ospite di Domenica In dove riuscirà difficilmente a sottrarsi alle domande di Mara Venier sulla sua vita privata. Fra pochissimo dunque potrebbe risolversi un mistero che dura ormai da settimane. Cosa è successo fra Belen e Stefano? Difficile dirlo, almeno per ora, visto che entrambi hanno scelto la via del silenzio. Dopo lo sfogo su Instagram e il video in cui ha ammesso di vivere un momento complicato, la Rodriguez non ha più rilasciato dichiarazioni, dedicandosi al figlio Santiago e trascorrendo molto tempo con la famiglia e l’amico Mattia Ferrari.

De Martino, a Napoli per registrare le nuove puntate di Made In Sud, ha chiarito di non voler parlare della sua vita privata. “Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica – ha detto a Sorrisi e Canzoni Tv – e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata“. Il conduttore però potrebbe decidere di rivelare tutto a Domenica In, ospite di una Mara Venier che l’ha sempre sostenuto e aiutato, ma soprattutto che lo conosce bene.

In attesa di scoprire cosa accadrà continuano le indiscrezioni sulla crisi. Belen ha finalmente riabbracciato la sorella Cecilia dopo mesi di lontananza, ma soprattutto si è tolta la fede, forse per non pensare a Stefano. Dal canto suo l’ex ballerino di Amici è stato paparazzato in barca, per una mini vacanza da single, in compagnia di un amico e della sorella Adelaide. I motivi della crisi restano un mistero, ma secondo il settimanale Oggi sarebbe stato proprio De Martino a lasciare la Rodriguez, stanco di alcuni suoi atteggiamenti. Al centro della lite scoppiata nel loro elegante appartamento, in un palazzo in zona Moscova, ci sarebbero la gelosia, la gestione economica, ma anche le rispettive famiglie. Fonti vicine alla coppia affermano che il presentatore, molto legato ai genitori, non gradirebbe le continue incursioni di Gustavo e Veronica, genitori di Belen, e di Jeremias e Cecilia, i fratelli, senza avvisare.