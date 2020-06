Belen Rodriguez in crisi con Stefano De Martino: Andrea Iannone rompe il silenzio

editato in: da

Andrea Iannone rompe il silenzio dopo i gossip su una crisi fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il pilota di MotoGp, come è noto, ha vissuto un’intensa storia d’amore con la showgirl argentina, terminata quando lei ha deciso di tornare fra le braccia del marito. Un addio, quello fra Belen e Stefano, arrivato dopo il colpo di fulmine ad Amici, la nascita del figlio Santiago e le nozze. Sembrava che fra i due fosse finita per sempre, ma la fiamma dell’amore in realtà non si era mai spenta.

Proprio per questo la notizia della crisi ha colto tutti di sorpresa, soprattutto quando si è parlato di un incontro al ristorante fra la Rodriguez e l’ex Iannone. La showgirl si è sfogata su Instagram, respingendo le indiscrezioni e ammettendo di vivere un momento complicato nella sua relazione. “Questo è un momento molto difficile per me – ha spiegato -, anche perché non me l’aspettavo, non mi assumo nemmeno la responsabilità delle colpe perché sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto. Sono una donna che soffre come tutte le altre e quando vedo che si scrivono certe cose sul mio conto, non ci sto”.

Silenzio invece da parte di Iannone che, secondo il settimanale Oggi, avrebbe effettivamente incontrato la Rodriguez in un ristorante insieme al fratello Jeremias. L’incontro sarebbe avvenuto di nascosto, con il pilota di MotoGp costretto a entrare e uscire da un’uscita secondaria. Nonostante ciò sarebbe stato riconosciuto dal paparazzo del giornale. Lo sportivo, reduce dall’addio a Giulia De Lellis, è stato contattato proprio dalla rivista per un commento sulla vicenda. “Io voglio parlare di moto, di sport, del mio lavoro, non di gossip – ha chiarito Iannone, che si è rifiutato di parlare di Belen -. So che quando sono a Milano vengo braccato dai paparazzi, ma questo non è il mio mondo”. Oggi ha poi riferito di aver parlato con alcuni amici di Andrea che avrebbero riferito altri dettagli riguardo il legame con l’argentina. “Amici di Andrea ammettono la cena con Belen – si legge -, ma sottolineano il carattere casuale, innocente. Quel che è certo è che Iannone occupa una posizione che adesso è defilata, periferica”.