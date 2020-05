Belen Rodriguez in crisi con Stefano: De Martino e Iannone reagiscono su Instagram

editato in: da

Mentre continuano le indiscrezioni su una crisi fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, l’ex ballerino di Amici e Andrea Iannone, ex amore dell’argentina, reagiscono su Instagram. Nelle ultime ore la showgirl si è sfogata sui social, raccontando la sua verità e svelando di vivere un momento tutt’altro che semplice. Le parole della modella, come era prevedibile, hanno alimentato i gossip su una rottura con il marito.

De Martino, ricordiamo, si trova a Napoli, dove sta girando le nuove puntate di Made In Sud, programma che l’ha consacrato nel ruolo di conduttore. Belen invece è rimasta a Milano dove avrebbe incontrato Iannone, suo ex compagno, reduce dalla rottura improvvisa con Giulia De Lellis (oggi legata ad Andrea Damante). Allo sfogo della Rodriguez sono seguite alcune Storie su Instagram. La prima è quella di Stefano che ha postato uno scatto dagli studi Rai di Napoli. Un modo, forse, per annunciare la sua volontà di dedicarsi completamente al lavoro e non dare seguito alle indiscrezioni, alimentandole.

Andrea Iannone invece ha pubblicato diversi video. Ma anche il pilota di MotoGp, proprio come De Martino, non ha commentato l’accaduto, ma ha preferito il silenzio, senza dare una risposta esplicita.

“Questo è un periodo difficile per me – ha confessato Belen -, perché non me lo aspettavo e non me ne assumo neanche la responsabilità, né le colpe. Perché sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto. Sono una persona umana, sono una donna come tutte le altre, che soffre come tutte le altre. E quando vedo scrivere illazioni sul mio conto, non ci sto più”.

Un amore, quello fra la Rodriguez e De Martino, nato negli studi di Amici di Maria De Filippi, quando lui era ancora legato a Emma Marrone e lei a Fabrizio Corona. Poi le nozze, l’arrivo del figlio Santiago e infine l’addio. Il ritorno di fiamma, arrivato dopo la fine della relazione di Belen con Andrea Iannone, aveva colto tutti di sorpresa, persino i fan. Nell’ultimo periodo la coppia era apparsa molto felice e aveva parlato anche della volontà di avere un altro figlio.