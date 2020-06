Belen Rodriguez in crisi con De Martino, Jeremias: “Ho detto a Stefano ciò che penso”

editato in: da

Jeremias Rodriguez rompe il silenzio e parla per la prima volta della crisi fra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Ormai da settimane la showgirl e il conduttore di Made In Sud sono lontani, divisi da distanze che sembrano incolmabili e decisi a non parlare della loro vita privata. L’ex ballerino di Amici è stato più volte ospite di Domenica In di Mara Venier, ma non ha mai voluto parlare della moglie, mentre la modella argentina si sfogata su Instagram, senza però chiarire cosa sia successo.

Accanto a lei, per superare questo momento difficile, continuano ad esserci le persone più care: l’amico Mattia Ferrari, i genitori, la sorella Cecilia, ma soprattutto il fratello Jeremias a cui è legatissima. Quest’ultimo ha uno splendido rapporto con il nipotino Santiago, nato dall’amore fra Belen e Stefano. Molto attivo su Instagram, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha postato alcuni scatti che, secondo gli utenti, erano una frecciatina nei confronti del cognato. “Quando si festeggia Santa Falsità?”, si legge, sotto tanti commenti di follower convinti che la frase sia riferita a De Martino che aveva cercato circa un anno fa di riconciliarsi con l’ex moglie. La coppia era tornata insieme dopo una lunga separazione e aveva ammesso la volontà di avere un altro figlio.

Di fronte a queste insinuazioni Jeremias ha risposto, rivelando di aver parlato direttamente con Stefano, dicendogli in faccia ciò che pensa di lui e, probabilmente, della crisi con Belen. “Siete voi i malati mentali a pensare che io possa fare un post contro il padre della cosa più bella che ho nella vita – ha detto il fratello della Rodriguez – quello che dovevo dire a Ste, l’ho già fatto e mettendoci la faccia. Buona vita. Ribadisco non fare mai un post contro il padre della cosa più bella che ho nella vita”.

Come hanno svelato fonti vicine alla coppia, ora la serenità di Santiago è una priorità sia per Belen che per Stefano. Per ora non è ancora chiaro se per i due si tratti di una crisi passeggera oppure di un addio, di certo entrambi faranno di tutto per preservare il benessere del loro bambino.