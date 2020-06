Belen Rodriguez, le confessioni di Stefano De Martino agli amici sulla crisi

editato in: da

Dopo settimane di indiscrezioni e supposizioni, spuntano le presunte confessioni di Stefano De Martino agli amici riguardo la crisi con Belen Rodriguez. Ormai è ufficiale: la coppia sta vivendo un momento difficile e non è ancora chiaro se riuscirà a superarlo oppure no. Ad ammetterlo è stata la showgirl argentina in un video Instagram in cui è apparsa particolarmente provata, ma anche l’ex ballerino di Amici, che più di una volta ha svelato di non voler parlare della sua vita privata.

Stefano ha scelto di non discutere pubblicamente riguardo la crisi con Belen, ma si è confidato, in privato, con alcuni amici. Fonti interpellate dal settimanale Chi, molto vicine al conduttore di Made In Sud, hanno spiegato che sarebbe stato De Martino a lasciare la Rodriguez, dopo una crisi iniziata in quarantena in cui sono emersi problemi caratteriali. “Quello che è successo a noi è successo a tanti altri – avrebbe affermato – conosco tante storie di persone che si sono prese e lasciate più volte, ma in questo momento la priorità è Santiago e sono sicuro che entrambi stiamo facendo di tutto per farlo stare bene”.

Nei giorni scorsi si era parlato di tradimenti e di un ruolo chiave della famiglia Rodriguez, troppo presente nella vita di Belen. In realtà la situazione sarebbe molto diversa, come ha confessato un amico dell’ex ballerino. “Stefano non ha mai detto ‘era un rapporto a 4’ riferendosi a suoceri e cognati – si legge -. Riconosce a Belén di essere una mamma presente e premurosa e una donna con una marcia in più, anche se fra il conduttore e la showgirl è calato il gelo dell’incomunicabilità”.

Stefano e Belen dunque si sarebbero lasciati, ma avrebbero comunque deciso di mettere al centro Santiago. Una crisi che arriva non solo dopo un inatteso ritorno di fiamma, voluto proprio da De Martino, ma soprattutto dopo che la coppia aveva annunciato la volontà di avere un altro figlio. La speranza dei fan è che, dopo una lunga lontananza, la modella e il conduttore riescano a chiarirsi e a tornare più uniti che mai. Nel frattempo lui continua a tacere, mentre lei è circondata dall’affetto della famiglia e di Mattia Ferrari, suo grande amico. La fede? Per ora è scomparsa.