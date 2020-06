Belen Rodriguez commuove con il figlio Santiago e dimentica Stefano De Martino

editato in: da

Belen Rodriguez sembra ormai decisa a voltare pagina dopo la crisi con Stefano De Martino e il presunto addio. La showgirl argentina, oggi più che mai, vuole concentrarsi sul figlio Santiago, nato dal suo amore per l’ex ballerino di Amici. A svelarlo è lei stessa in un podcast dedicato al piccolo e realizzato con il settimanale Chi. Nel video, pubblicato su Instagram, la Rodriguez racconta il suo immenso amore per Santiago e si commuove.

“Ogni sua smorfia mi rapisce – spiega la showgirl nella lettera -. Ha il viso tondo come la luna e le guance grandi come pianeti. Il suo esserci è il mio infinito universo… Prima ancora che arrivasse, lo conoscevo già. Era già Santiago […] Ho sempre voluto diventare mamma, mi sentivo in ritardo. Mia mamma mi ha avuta a 20 anni. Ho un rapporto speciale con mamma Veronica, sempre pronta a regalare un sorriso, anche a chi non se lo merita”. Infine Belen conclude: “Piccolo ometto mio, sii sempre gentile e coerente con te stesso. Ti amo così tanto che non riesco a spiegartelo a parole. Tua mamma Belen”.

Un amore infinito quello della Rodriguez per suo figlio che, ora più che mai, è il centro del suo mondo. La showgirl non ha ancora svelato i motivi della rottura con Stefano, con cui era tornata insieme circa un anno fa. C’è chi parla di una lite, chi dell’ingerenza della famiglia di lei e chi di numerosi tradimenti, ma una cosa è certa: i due non sono mai stati così lontani. De Martino continua a rifiutarsi di parlare della rottura, deciso a concentrarsi sul successo di Made In Sud, mentre Belen ha rilasciato un’intervista piuttosto criptica proprio al settimanale Chi in cui è apparsa ferita, ma decisa. “Non ho più spazio né pazienza per chi non usa il cuore – aveva confessato qualche giorno fa al magazine di Alfonso Signorini -. Sono piena di difetti, ma mantengo la parola, non deludo mai nessuno e, se non posso mantenere una promessa, non la faccio. Anche in amore se faccio una promessa la porto avanti, ma non ho scritto ‘scema’ in fronte”.