Belen Rodriguez, Cecilia incontra Stefano De Martino: gelo e imbarazzo

editato in: da

Gelo e imbarazzo fra Cecilia Rodriguez e Stefano De Martino durante un incontro fortuito per strada. La love story fra il conduttore e Belen è ormai arrivata al capolinea e sembra proprio che la sorella minore della showgirl argentina non sia rimasta in buoni rapporti con l’ex compagno. Il settimanale Nuovo ha pubblicato alcune foto che raccontano un incontro decisamente imbarazzante fra i due.

Nelle immagini Cecilia e il fidanzato Ignazio Moser stanno prendendo un aperitivo in un noto locale di Milano quando per caso compare fra la folla Stefano. Il presentatore di Made In Sud sorride e si avvicina, ma l’unico che lo saluta è il ciclista trentino. La Rodriguez rimane seduta al suo posto, si volta e abbassa lo sguardo. Poco dopo si allontana con il cane aspirina, senza salutare l’ex cognato o parlarci. Un episodio che racconta come siano ora i rapporti fra la famiglia di Belen e De Martino.

L’addio tra la showgirl e il conduttore è stato tutt’altro che pacifico. La stessa Belen qualche mese fa aveva espresso su Instagram tutto il dolore per la situazione che stava vivendo, affermando di non aspettarsi una nuova rottura. La coppia infatti si era riunita da appena un anno con un clamoroso ritorno di fiamma a cui erano seguiti viaggi romantici e il desiderio di avere un altro figlio dopo Santiago. Se dopo la crisi vissuta quest’estate, Cecilia ha scelto di tornare con Ignazio, sembra che la sorella maggiore abbia preso un’altra strada.

Belen non sembra disposta a perdonare Stefano e tornare con lui. L’estate della showgirl è stata all’insegna della rinascita, con una vacanza a Ibiza in compagnia degli amici più cari (fra cui l’inseparabile Mattia Ferrari), la fuga a Capri con Cecilia e il nuovo amore per Antonio Spinalbese. La love story con l’hairstylist procede a gonfie vele e la Rodriguez non lo nasconde più, nemmeno su Instagram. De Martino nel frattempo si è trasferito in una nuova casa, lasciando quella che condivideva con la moglie: insieme a lui il cane Choco, un labrador che ha regalato al figlio Santiago. La storia d’amore sembra davvero finita per sempre.