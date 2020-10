Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese felici su Instagram: Stefano De Martino è solo un ricordo

editato in: da

Belen Rodriguez ha ritrovato la felicità con Antonino Spinalbese dopo l’addio a Stefano De Martino. La showgirl argentina e il conduttore si sono detti addio e questa volta sembra che sia per sempre. A un anno dal clamoroso ritorno di fiamma le loro strade si sono divise di nuovo e oggi Belen sembra decisa ad andare avanti.

Il suo futuro ora è accanto ad Antonino, giovane hairstylist conosciuto grazie all’amica Patrizia Griffini. La loro love story, iniziata durante le vacanze a Ibiza, procede a gonfie vele e la showgirl non potrebbe essere più felice. Nelle ultime Storie pubblicate su Instagram, Belen e Spinalbese si divertono, passeggiando fra le strade di Roma. Si concedono una corsa sul monopattino, visitano i monumenti e si lascino conquistare dall’atmosfera romantica della Capitale. “Portami via”, scrive lei, mentre lui condivide una foto in cui si scambiano un bacio.

“Sono molto serena – ha dichiarato la Rodriguez qualche giorno fa parlando della sua separazione da De Martino -. Sto molto bene perché ci ho provato, le risposte de le dà la vita. Quando ci riprovi fino all’ultimo e non ottieni il risultato che avresti voluto trovi pace. Se non ci riprovi ti resta il dubbio, con i se e con i ma non si concretizza niente. Io sono una persona che fino all’ultimo respiro dà tutta se stessa. Se non avviene ciò che voglio giro i tacchi e cambio rotta, però ci ho provato”.

Se Belen è di nuovo felice con Antonino, Stefano non ha ancora commentato l’addio. Secondo alcune indiscrezioni a mettere fine al legame con la showgirl sarebbe stato proprio il conduttore di Made In Sud. De Martino si sarebbe poi pentito e avrebbe cercato di riconquistare l’ex moglie, senza però riuscirci. Da sempre molto riservato e deciso a non parlare della sua vita privata, dopo la rottura Stefano si è trasferito in una nuova casa e ha adottato un cane, Choco, per la gioia del figlio Santiago. Qualche giorno fa l’ex ballerino di Amici era stato immortalato in compagnia di Gilda Ambrosio, ma, almeno per ora, sarebbe ancora single.