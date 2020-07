Belen Rodriguez, Antinolfi la raggiunge a Ibiza: De Martino è sempre più distante

editato in: da

Se c’è qualcuno al centro delle chiacchiere dell’estate di certo quella è lei, Belen Rodriguez. La conduttrice argentina continua a far parlare di sé e della sua vita sentimentale, in particolare dopo la rottura con l’ex marito Stefano De Martino.

A riaccendere il gossip nelle ultime ore è stato un inaspettato arrivo sulle spiagge di Ibiza, dove la Rodriguez sta passando le vacanze: quello di Gianmaria Antinolfi, la sua nuova fiamma.

Inaspettato perché dopo un appassionato bacio immortalato dal settimanale Chi, Antinolfi era scomparso: di lui non c’era più traccia né nelle stories della bella showgirl né sulle patinate riviste che hanno messo a regime i propri fotografi per documentare questo nuovo amore.

Si era vociferato, addirittura, che l’appello di Dayane Mello, la quale aveva avvertito Belen di aver avuto una storia con Antinolfi proprio in contemporanea all’inizio del loro amore, avesse fatto effetto e che la Rodriguez, già provata dalla fine dell’amore con De Martino, si stesse dedicando a sé stessa.

Invece, proprio lo stesso Chi che era riuscito a cogliere il loro primo bacio è riuscito nell’intento di fotografare di nuovo i due insieme. Pare che Gianmaria Antinolfi l’abbia raggiunta per starle il più possibile vicino in questo periodo tormentato.

L’imprenditore e la showgirl sono stati immortalati insieme, abbracciati, a una festa in spiaggia. Via dunque ogni dubbio di un possibile stop alla loro storia. I dubbi, invece, si affollano sul rapporto che la Rodriguez ha con Stefano De Martino.

Infatti, voci di corridoio sostengono che i rapporti siano ai minimi termini. Questo non solo per via del loro turbolento addio, che sembra aver portato con sé molta sofferenza, ma anche a causa di un dubbio che Stefano ha sull’entourage di Belen.

In più, negli scorsi giorni, la conduttrice aveva condiviso una struggente canzone che parla di un amore finito e che sembrava voler intendere che, in realtà, per quanto stia percorrendo una nuova strada, Stefano sia sempre nei suoi pensieri. Tuttavia, De Martino è rimasto in silenzio e ha continuato a dedicarsi al suo Made In Sud.

Inoltre, la canzone è stata rimossa dopo qualche ora: non c’è certezza che il messaggio fosse per Stefano, ma se così fosse la scomparsa non sarebbe così strana, dato che entrambi, in fin dei conti, vogliono cercare di dire il meno possibile su cosa provano davvero l’uno per l’altra.