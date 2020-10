Belen Rodriguez, Andrea Iannone torna a parlare del loro amore: “Vera fino alla fine”

editato in: da

Andrea Iannone torna a parlare della storia d’amore vissuta con Belen Rodriguez. La showgirl e Stefano De Martino si sono detti addio, mentre i rapporti con l’ex marito si sono ormai interrotti, l’argentina ha continuato ad avere un buon legame con il pilota.

Dopo essere rimasto in silenzio per molto tempo, Andrea Iannone ha voluto ricordare la love story con la Rodriguez. Su Instagram ha risposto a un utente che gli chiedeva: “Cosa pensi di Belen e cosa ha rappresentato per te?”. Lo sportivo non si è tirato indietro e ha raccontato: “Le storie importanti durano per sempre, cambiano semplicemente forma. Per me – ha aggiunto parlando della Rodriguez – ha rappresentato un punto di riferimento importante in un momento della mia vita dove tutto sembrava andare bene, ma nel quale avere persone vere accanto non è stato facile. Cosa penso di lei? Beh, proprio questo: vera sempre, fino alla fine. Nel bene e nel male”.

Era il 2016 quando Andrea Iannone e Belen Rodriguez uscirono allo scoperto durante un vacanza a Ibiza. All’epoca lei si era separata da poco da Stefano De Martino, mentre lui era fra i migliori amici di suo fratello Jeremias. L’amore durò sino al 2018 quando la showgirl annunciò l’addio e in seguito tornò fra le braccia del conduttore di Made In Sud. Oggi tante cose sono cambiate: la showgirl e l’ex marito si sono separati di nuovo e lei non sembra intenzionata a tornare indietro.

Belen ha vissuto un’estate turbolenta, segnata dal gossip, per via del suo flirt prima con Gianmaria Antinolfi poi con Antonio Spinalbese. L’hairstylist sembra aver regalato alla showgirl un po’ di serenità, facendogli dimenticare Stefano. Il conduttore ha lasciato l’appartamento che condivideva con Belen e si è trasferito in una nuova casa con Choco, un cucciolo di labrador che ha adottato. Di recente, proprio su Instagram, la modella argentina è tornata a parlare della sua vita sentimentale. “I tuoi occhi parlano, ti manca molto e si vede”, ha scritto un utente, riferendosi a Stefano De Martino. La risposta della Rodriguez è stata immediata: “Ma chi? – ha replicato – Vedete solo quello che volete vedere! I miei occhi ridono!”.