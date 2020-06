Belen, tutta l’amarezza per De Martino su Instagram: “Non ho più pazienza”

editato in: da

Dopo settimane di indiscrezioni riguardanti una presunta crisi con Stefano De Martino, la splendida Belen Rodriguez rompe il silenzio su Instagram con un lungo messaggio. Il suo sembra essere un vero e proprio sfogo, una frecciatina diretta all’uomo che ha tanto amato.

Ormai da tempo non si parla altro che di Belen e Stefano, che a quanto pare starebbero affrontando una nuova rottura. Finora i diretti interessati non hanno confermato né smentito quelle che sembrano essere solamente delle indiscrezioni, ma l’ultimo messaggio pubblicato dalla Rodriguez su Instagram pare sciogliere ogni dubbio. La showgirl argentina si è lasciata andare a un lunghissimo sfogo in cui parla dell’amore dato e di quello ricevuto, e in molti hanno creduto di vedere in queste parole una frecciatina contro Stefano De Martino.

“Ognuno riceve quello che dà: una frase che non mi ha mai lasciata indifferente, una frase che ha sempre fatto breccia, ma è così per davvero? Cioè, se io do amore ne ricevo altrettanto? I dubbi mi assalgono…” – scrive Belen sul suo profilo Instagram. “Quando ero piccola ne ero assolutamente convinta, mi nutrivo di questo concetto semplicemente perché da piccola ho ricevuto tanto, ma tanto amore! Avete mai sentito la frase ‘Non fare mai all’altro quello che non vorresti ti facessero’? Non so se è la giusta traduzione in italiano, ma è spontanea e questo per me può bastare”.

La showgirl è un fiume in piena nel riversare i suoi sentimenti sui social: “Io sono questa, improvviso ogni volta che mi va, sono disposta ad ascoltare diverse spiegazioni ma ormai sono affezionata alle azioni compiute, detto banalmente non ho più pazienza per i vari blablabla che riempiono i polmoni di ca***te sfuggenti, trovano il tempo che trovano per poi morire”. Il messaggio di Belen si fa un po’ confuso, ma è chiaro il suo intento di dare libero sfogo all’amarezza che prova in questo periodo difficile della sua vita.

E in un lungo elenco di piccoli gesti che le farebbe piacere ricevere (parla di “vedere una sigaretta accesa dalla mano di un uomo, un bicchiere versato per lei, una porta aperta piena di gentilezza, una mano forte che ti accarezza il fianco e ti fa passare davanti”), Belen Rodriguez svela ciò che si cela nel profondo della sua anima. “Vorrei fare un passo indietro e soffermarmi alle basi, ai valori, alle uniche cose che contano, vorrei appunto ricevere indietro quello che do. Si potrà fare? […] Mi piace pensare che l’amore si trasformi, che non vada mai perduto. L’amore che tu hai dato ritornerà in altre forme, ma sarà sempre amore”.

Sono queste le parole di una donna delusa dalle tante energie spese in una relazione che non le ha dato indietro niente? Sembrerebbe proprio così, e una conferma a questa interpretazione arriva dal commento che Simona Ventura ha lasciato sotto il post di Belen: “Sei una bella persona e ti voglio bene. Per quanto mi riguarda, penso che se non fossi stata pronta ad accettare anche l’irriconoscenza, non avresti fatto del bene. Detto questo, il destino ti porterà tutto l’amore che meriti, bisogna solo avere la pazienza di aspettare il momento giusto”.

Insomma, i pezzi del complicato puzzle della relazione tra Belen e Stefano sembrano tornare pian piano al loro posto. A quanto pare, quest’ultimo messaggio della showgirl va a confermare i tantissimi dubbi che nelle ultime settimane avevano lasciato i suoi fan con il fiato sospeso.