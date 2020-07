Belen Rodriguez ad Amalfi con Cecilia e Santiago. E Antinolfi rivede la sua ex

editato in: da

L’attenzione sulla vita sentimentale di Belen Rodriguez non scema, anzi. Ogni giorno sembra esserci qualcosa di cui parlare, forse per la voglia di vedere, finalmente, la conduttrice argentina un po’ più felice e serena. Di certo, nelle ultime ore, la Rodriguez sta sorridendo grazie a due dei suoi più grandi amori: la sorella Cecilia e il figlio Santiago.

La showgirl si trova infatti ad Amalfi, insieme a Chechu e al figlio. Sembrerebbe che questa volta non ci sia stato alcun incontro con De Martino: dopo il gelo dell’incontro a Milano si suppone che Santiago sia stato direttamente affidato a Cecilia, mentre De Martino è andato dritto a casa.

Un dolore in meno per Belen, che dopo essersi goduta una lunga vacanza a Ibiza, intervallata solo da un breve ritorno in Italia per le riprese di Tu Sì Que Vales, sta continuando a cercare di alleggerire il suo cuore, su cui grava la fine del matrimonio con Stefano De Martino.

La showgirl non aveva fatto mistero di soffrire per la storia d’amore finita e di aver bisogno di ritrovarsi e vivere in modo spensierato per riprendersi. Dunque, durante le sue vacanze, si è dedicata tanto a Santiago quanto ai suoi amici, in primis al suo braccio destro Mattia Ferrari. E, tra una cosa e l’altra, era nato anche un flirt con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi, culminato in un bacio appassionato a Capri.

Dopo questo bacio, però, a parte un’apparizione di Antinolfi a Ibiza, i rapporti sembravano essersi raffreddati. La conferma di questa tensione tra i due e del fatto che il rapporto non si stia evolvendo viene però dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini.

Proprio sulle pagine del magazine sono apparse le foto di Antinolfi ben lontano da Belen. L’imprenditore è stato avvistato a Milano in compagnia di una sua ex storica, anche se non in atteggiamenti romantici: la modella e imprenditrice Mariela Ballestreros. Sempre il magazine Chi, inoltre, ha fatto il nome di un altro corteggiatore che si starebbe avvicinando alla Rodriguez: si tratta di Michele Morrone, con cui ci sarebbe stato uno scambio di messaggi.

Dal canto suo, la Rodriguez non conferma né smentisce i suoi flirt (o la fine di questi). Al contrario, si è chiusa in un silenzio intervallato soltanto da stories su Instagram che sembrano inerenti alla sua situazione sentimentale. L’ultima è stata uno scatto a una poesia del libro Un’affollata solitudine di Pessoa, dove si può leggere:

Amare è pensare. […] Non so bene quel che voglio, proprio lei, e io non penso se non a lei.

Semplice apprezzamento della bellezza letteraria di questi stralci o riferimento a un cuore in tumulto? Non è dato saperlo. Ma, nel frattempo, Belen si gode la sua famiglia. E questo è ciò che conta.