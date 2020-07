Belen, il gesto della madre Veronica dopo la frecciata di De Martino

editato in: da

I rapporti tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino si incrinano sempre di più e a peggiorare la situazione ci pensa la madre della showgirl argentina Veronica.

La conduttrice argentina continua a far parlare della sua vita sentimentale dopo la rottura con l’ex marito. Nelle ultime settimane la Rodriguez è stata in vacanza a Ibiza, documentando tutto sui social.

Insieme a lei c’erano Santiago, frutto dell’amore con De Martino, e gli amici, primo fra tutti Mattia Ferrari, che le è stato accanto in questo momento di crisi. A raggiungere Belen ad Ibiza è stato poi Gianmaria Antinolfi, la sua nuova fiamma.

Nei giorni scorsi però, la conduttrice ha condiviso le parole di struggente canzone che parla di un amore finito: il riferimento all’ex marito è sembrato chiaro a tutti, anche perché la showgirl non ha mai nascosto la sua sofferenza per la fine di questa relazione.

De Martino, invece, sembra aver preferito la solitudine: tra una puntata e l’altra di Made in Sud si è ritagliato qualche momento di relax con delle uscite in barca.

Se fino ad ora i due ex innamorati erano rimasti in silenzio, durante l’ultima puntata del programma è successo qualcosa che la famiglia Rodriguez non ha gradito. Uno dei comici, infatti, ha scherzato con il ballerino sulla madre di Belen, provocando momenti di grande imbarazzo.

De Martino ha risposto con una battuta a tono, che evidentemente Veronica Cozzani non ha accettato di buon grado: di tutta risposta ha smesso di seguirlo su Instagram, incrinando ancora di più i rapporti difficili con tutta la famiglia Rodriguez.

Il ballerino sembra non avere più nessun tipo di legame con il clan Rodriguez, e anche con la madre di suo figlio i rapporti sono ormai ridotti ai minimi termini. Belen ha incontrato l’ex marito all’aeroporto di Milano, per affidargli il piccolo Santiago, che trascorrerà le vacanze insieme a lui, mentre la showgirl è impegnata nelle riprese di Tu Sì Que Vales.

Tra i due il gelo: mentre Santiago correva tra le braccia del padre, la Rodriguez è rimasta distante e non ha neanche salutato Stefano, che ha ignorato l’ex. Intanto sui social al momento tutto tace: nessuna ulteriore frecciata, anche se la situazione è molto tesa e non è detto che il silenzio durerà ancora a lungo.