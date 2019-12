Beatrice Valli si confessa su Instagram: “Gravidanza dura, sto male”

editato in: da

Beatrice Valli si confessa su Instagram e parla della sua gravidanza, la terza e, come ha spiegato lei stessa, la più dura. La fashion blogger ed ex tronista di Uomini e Donne è legata ormai da tempo a Marco Fantini, conosciuto nel programma di Maria De Filippi.

Dalla love story è nata la piccola Bianca, arrivata nel 2017, mentre la Valli è mamma anche di Alessandro, che ha sette anni ed è frutto dell’amore per il calciatore Nicolas Bovi. Ora l’influencer si prepara a diventare mamma per la terza volta. Una gravidanza arrivata dopo un periodo difficile in cui Beatrice ha dovuto fare i conti con un’infezione alle tube che l’ha costretta al ricovero in ospedale e che l’ha portata ad assumere farmaci per tre mesi.

Per questo motivo l’influencer ha tardato ad annunciare la nuova gravidanza e l’ha fatto solo quando è stata sicura che tutto sarebbe andato per il meglio. Nelle Stories di Instagram, la sorella di Ludovica Valli ha accettato di rispondere alle domande dei follower. Beatrice ha spiegato di essere già a conoscenza del sesso del bambino.

“Come sapete, preferirei un maschio… però sappiamo già l’esito – ha detto -, quindi nei prossimi mesi vi diremo. Nascerà entro le prime due settimane di maggio, spero anche prima. Annuncerò il sesso al baby shower, non lo farò al nono mese come ho fatto con Bianca, ma prima”.

Già deciso anche il nome: “Sapevo ancora prima di rimanere incinta che in caso di maschio lo avrei chiamato “x” – ha detto – e in caso di femmina l’avrei chiamata “y””. Beatrice non ha nascosto di vivere una gravidanza complicata, segnata da forti nausee.

“La gravidanza più dura e in cui ho più sofferto è questa – ha ammesso la Valli -. Con Ale ero stata benissimo a parte una carenza di ferro. Con Bianca sono stata male fino al quinto mese. Con questa ancora di più. Non mi sono mai passate le nausee, continuano tutto il giorno e la sera è il momento in cui soffro di più. Io mi fermerei a tre figli, che è il numero perfetto, ma il Marchini mi ha detto che se fosse una femmina vorrebbe un maschio. Intanto facciamo questo! Fisicamente non sto benissimo, anzi”.

Infine ha annunciato di aver rimandato il matrimonio con Marco Fantini che, dopo la romantica proposta di nozze a ottobre, era previsto per il 2020. “Io volevo sposarmi a maggio, ma a maggio nascerà lui o lei – ha spiegato Beatrice -. Quindi abbiamo deciso di spostarlo, non troppo più in là. Sarà dopo l’estate, non vi dico ancora quando. Avrei sempre desiderato sposarmi col pancione, ma non di 8-9 mesi, soprattutto perché vorrei godermi quel giorno al meglio e vorrei che tutti e tre i figli fossero presenti. La luna di miele, con tre figli, non la faremo subito ma l’anno successivo”.