Beatrice Valli è incinta: l’annuncio ufficiale su Instagram

Beatrice Valli è incinta. L’influencer di Instagram ha annunciato l’arrivo del terzo figlio con un post dolcissimo pubblicato insieme al compagno Marco Fantini. Da tempo i follower dell’ex tronista di Uomini e Donne avevano ipotizzato una gravidanza, ma solo in queste ore è arrivata la conferma ufficiale.

Beatrice diventerà nuovamente mamma, per la gioia del compagno, ma anche dei suoi bambini: Alessandro e Bianca. Per mesi i fan della coppia avevano parlato di una gravidanza, ma la Valli era stata molto attenta a non svelare nulla. Il motivo? A causa di alcuni problemi di salute la modella aveva assunto dei farmaci e non sapeva come sarebbe continuata la gestazione.

Ora che ha scoperto che tutto procede nel modo migliore, ha scelto di condividere la sua gioia con i follower di Instagram. “Ci sembrava giusto accertarci che tutto potesse andare bene – ha raccontato -. Quando ho scoperto di essere incinta la mia prima preoccupazione è stata di capire se questa gravidanza potesse proseguire dopo tutte le cure e le medicine che avevo preso in questi mesi”.

Felicissimo Marco Fantini, che ha postato uno scatto per celebrare la lieta notizia. Nella foto i piccoli di casa baciano la pancia di Beatrice, mentre lui accarezza i due cagnolini. “La famiglia si allarga”, ha commentato, ricevendo gli auguri di amici, vip e fan.

Solo qualche mese fa Marco aveva deciso di fare una romantica proposta di matrimonio alla Valli. Nella cornice suggestiva di Parigi, si era inginocchiato per chiedere la mano della compagna. Una love story, la loro, nata a Uomini e Donne, cresciuta in seguito lontano dalle telecamere, ma costantemente raccontata su Instagram.

Oggi Beatrice è una influencer famosissima, così come sua sorella Ludovica, mentre Marco è un modello molto richiesto. La Valli è diventata mamma per la prima volta quando era giovanissima, dando alla luce Alessandro, nato dall’amore per il calciatore Nicolas Bovi. Dopo il colpo di fulmine a Uomini e Donne, ha avuto la piccola Bianca da Fantini. Ora la famiglia sta per allargarsi ed è pronta ad accogliere un nuovo bambino.