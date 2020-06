Beatrice Valli a due settimane dal parto è già tornata in forma: la foto su Instagram

editato in: da

Beatrice Valli a due settimane dal parto è già tornata in forma. L’influencer quindici giorni fa ha dato alla luce la piccola Azzurra, nata dal suo amore per Marco Fantini, conosciuto negli studi di Uomini e Donne, e su Instagram ha svelato un fisico invidiabile. 25 anni e una carriera di modella, Beatrice lo scorso 13 maggio è diventata mamma per la terza volta. Dopo Alessandro, avuto dall’ex compagno Nicolas Bovi, e Bianca, primogenita dell’ex corteggiatore, la fashion blogger ha partorito Azzurra.

Durante tutta la gravidanza, Beatrice ha condiviso pensieri e foto su Instagram, raccontando le sue giornate, ma anche le paure e le emozioni di una futura mamma. Per questo anche dopo il parto, la Valli ha voluto svelare i cambiamenti del suo corpo. “Due settimane dopo il parto – ha scritto mostrando nelle Stories una foto in cui è in slip -. Non vi faccio vedere la faccia perché potreste spaventarvi”. L’influencer sta tornando in forma in tempi record e a due settimane dal parto ha già perso diversi chili. “Per chi mi avesse chiesto quanti chili ho perso dopo il parto, ho perso più o meno sette chili e mezzo, otto – ha svelto -. Ne ho ancora una decina da smaltire”.

Nel frattempo l’influencer si gode l’amore della sua famiglia, coccolando i tre figli e progettando le nozze (per ora solo rimandate) con Marco Fantini. La coppia, nata a Uomini e Donne, è più unita che mai e sogna di giurarsi presto amore eterno. Negli ultimi giorni Beatrice aveva confidato ai fan un piccolo problema alla lingua di Azzurra, confessando la sua preoccupazione e il sostegno morale del compagno.

“Siamo sempre stati molto onesti e trasparenti con le persone che ci seguono – hanno svelato a Vanity Fair, Fantini e la Valli -. Ci piace far vedere che siamo una famiglia normale, come tante, e la nostra autenticità è sempre stata anche il nostro punto di forza. Inevitabilmente, però, ci sono delle cose che non mostriamo e teniamo solo per noi, com’è giusto che sia. Come detto – hanno aggiunto -, noi ci teniamo a condividere tutto con le persone che ci seguono e soprattutto far vedere loro che anche noi, come tanti, possiamo avere problemi e complicazioni. Fare questo lavoro non vuol dire avere sempre una vita perfetta, anzi. Ognuno ha i suoi problemi e se mostrarli può essere un modo per aiutare altre persone con gli stessi problemi, un modo per confrontarsi e confortare, a noi fa solo piacere”.