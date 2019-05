Barbara D’Urso trionfa col caso Prati. Ma scatena la polemica su Instagram

editato in: da

Live – Non è la D’Urso, il programma che Barbara D’Urso conduce in diretta il mercoledì sera, ha avuto un grandissimo successo.

La puntata dell’8 maggio si è dimostrata essere la più vista della serata, seconda solo alla partita di Champions. Barbarella ha dunque ottenuto il 14,5% di share con 2.369.000 spettatori, raggiungendo punte del 18.8% con Buonanotte Live che dura 6 minuti.

La D’Urso puntualmente riporta su Instagram il suo trionfo scrivendo: “E anche ieri grandi ascolti per @livenoneladurso!!! Una media del 14,5% di share con picchi del 26% di share e di oltre 3 milioni e 600 mila spettatori in prima serata!!! Contro la partita!!! GRAZIEEEEEEEEE”.

Ma tanto è bastato per suscitare un polverone tra i suoi follower che sembrano non dare credito a Barbarella e ne approfittano per metterla alla gogna:

14 % lo trovi un successo ?? Allora rai uno con il 21% ha fatto il boom😂😂😂 …L’ isola per peggio programma sia stato ha fatto sempre il 17% un successone Maria De filippi con il 25 % sta sulle stelle Bonolis manco a dirlo …ma che ne sanno loro del tuo sputato 14%.

Altri ironizzano:

Praticamente ieri il programma è stato visto solo da Pamela Prati e Eliana michelazzo.

Ma Barbarella non si cura di questi commenti pungenti, forte dell’effettiva vittoria. L’unica a batterla è stata la partita.

Complice del trionfo il giallo delle nozze di Pamela Prati. La presentatrice è tornata a parlarne con vari colpi di scena. Dalle rivelazioni di Sara Varone che ha raccontato di essere stata ingannata da Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, le agenti della Prati che l’avrebbero fatta innamorare di un uomo che in realtà non esisteva. Esattamente come è accaduto a Emanuele Trimarchi, ex corteggiatore di Uomini e Donne e ad Alfonso Signorini, stando alle confessioni che entrambi hanno fatto in altre sedi.

Non solo: quando Roberto D’Agostino ha parlato di una possibile “truffa di gossip”, la D’Urso si è infuriata tuonando: “Se è una truffa io mi inc***o!”. Il mistero s’infittisce riguardo anche alle condizioni di salute della showgirl che avrebbe rinviato il matrimonio proprio perché non sta bene. Anche se alcune sue recenti immagini la smentirebbero. Intanto la Prati è attesa sabato a Verissimo dove potrà chiarire come stanno effettivamente le cose.