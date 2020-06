Barbara D’Urso al timone del GF Nip: la conferma in una battuta a Malgioglio

editato in: da

Si aggiunge un nuovo tassello al puzzle infinito che sembra essere ormai diventato il destino del Grande Fratello Nip. Nelle ultime settimane si sono susseguite diverse indiscrezioni in merito al presunto addio di Barbara D’Urso, regina incontrastata del reality show di Canale 5. Ora arriva invece un indizio che rimette in gioco la sua conduzione.

Tutto ha avuto inizio dal successo del Grande Fratello Vip 4, che quest’anno ha visto per la prima volta al timone Alfonso Signorini. Dopo l’esperienza così positiva, Mediaset ha deciso di affidare ancora una volta a lui la conduzione del reality show nella sua versione dedicata alle star, che andrà in onda il prossimo settembre. A seguito di questa notizia, Davide Maggio ha lanciato un’indiscrezione bomba: Signorini si sarebbe guadagnato talmente tanta fiducia da aver “scalzato” Barbara D’Urso. Si è vociferato, infatti, che sarebbe stato lui alla guida del nuovo GF Nip – nonché di una trasmissione domenicale di cui si sa ancora pochissimo.

La smentita di Alfonso è arrivata prontamente su Instagram, ma non è bastata a mettere a tacere le tante indiscrezioni sul suo conto. Così, durante la scorsa puntata di Live – Non è la D’Urso, è stata Barbara stessa ad intervenire, in maniera sottile ma comunque piuttosto esplicita. Lo ha fatto con una battuta rivolta a Cristiano Malgioglio, il quale era in studio con Loredana Lecciso per parlare degli esordi della carriera della showgirl. La D’Urso stava cercando di lanciare un servizio, ma un’interruzione del paroliere l’ha disturbata e si è trovata così a doverlo zittire. Naturalmente, Malgioglio non c’è stato: “Ma perché non mi fai mai parlare?”.

La risposta della conduttrice ha sorpreso tutti: “Perché per parlare devi aspettare il nostro Grande Fratello, che arriverà”. Poche parole, che sono state sufficienti a confermare le voci che circolavano già da qualche tempo. Si tratta, in effetti, di una vera e propria conferma che tutti stavamo aspettando: Barbara D’Urso sarà al timone della prossima edizione del GF Nip, e al suo fianco ci sarà ancora una volta Cristiano Malgioglio nei panni di opinionista. Resta invece ancora il mistero sul periodo in cui la trasmissione andrà in onda, ma ne sapremo sicuramente di più nelle prossime settimane. Questa notizia metterà finalmente un punto alla questione riguardante le sorti del reality show?