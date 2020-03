Barbara D’Urso svela: “Ingrassata 3 kg, inizio a cucinare alle 6 del mattino”

editato in: da

Barbara D’Urso confessa di essere ingrassata 3 kg a causa della sua passione per la cucina. La conduttrice di Pomeriggio Cinque e Live – Non è la D’Urso ama preparare ricette e piatti gustosi per le persone che ama, ma nell’ultimo periodo, complice la necessità di rimanere a casa, ha trascorso moltissimo tempo di fronte ai fornelli.

“Sono ingrassata 3 chili, mangio dalla mattina alla sera – ha confessato su Instagram -. Alle sei di mattina inizio a cucinare”. La conduttrice è molto attiva sui social e in questi giorni ha postato nelle Stories diverse ricette. “Oggi ho preparato le verdure al forno – ha spiegato mostrando con orgoglio il piatto -. Le ho cucinate alle sei, ma sono così profumate che le mangerei ora!”. Poco dopo la presentatrice ha raccontato di essere alle prese con lo spezzatino con i piselli, immortalando il piatto per i fan.

A 62 anni Barbara è ancora stupenda e in perfetta forma. Pratica moltissimo sport, ma ama anche la buona cucina. Una spontaneità, quella della D’Urso, che i follower sembrano apprezzare molto. Non a caso la conduttrice è riuscita a battere l’ennesimo record, raggiungendo la cifra di 2,6 milioni di fan su Instagram. Un traguardo importante che ha festeggiato con un post. “Non solo siete tutti meravigliosi, ma siete sempre di più”, ha scritto la D’Urso, celebrando il suo ennesimo successo.

Nel frattempo la conduttrice si prepara ad affrontare nuovi impegni. Mediaset infatti ha rivoluzionato ancora una volta il palinsesto televisivo. Dopo aver modificato Mattino Cinque, dove Federica Panicucci è assente, e aver bloccato Uomini e Donne, Quarta Repubblica e CR4, la Repubblica delle donne, l’azienda del Biscione ha deciso di raddoppiare l’appuntamento con lo show in prima serata Live – Non è la D’Urso. Dal 24 marzo il programma andrà in onda due volte a settimana, resta confermato Pomeriggio Cinque, mentre Domenica Live ha subito uno stop.