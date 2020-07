editato in: da

Barbara D’Urso si rilassa a Venezia con Renzo Rosso dopo una stagione di successi televisivi. La conduttrice si sta godendo l’estate in attesa di tornare in televisione. Con lei gli amici più cari, fra cui il patron della Diesel con cui è stata immortalata durante una gita in Laguna. Barbara si è concessa una gita in barca, poi si è confusa fra i turisti per visitare i vicoli di Venezia, ma è stata comunque fotografata dal settimanale Oggi.

Negli scatti la D’Urso sorride insieme a Renzo Rosso, insieme a loro anche il fotografo Julian Hargreaves. I due sono amici da anni e già in passato erano stati paparazzati insieme. Nessuna love story dunque, ma solo un legame forte d’amicizia che li ha portati a visitare insieme la splendida Venezia. Stivaletti da cowgirl, abito bianco e capelli mossi: Barbara è apparsa stupenda e in splendida forma.

La conduttrice si è lasciata alle spalle una lunga stagione televisiva segnata da successi e prove importanti. Se molti programmi sono stati sospesi durante il lockdown, Barbara è rimasta al suo posto pronta a informare i cittadini grazia a Live – Non è la D’Urso e Pomeriggio Cinque. Ora si prepara a vivere un’estate all’insegna del sole e del relax.

“Siamo felicissimi – ci aveva raccontato in un’intervista esclusiva qualche settimana fa -. Anche solo il fatto che in un momento di crisi come questo, nel quale tutte le aziende hanno sofferto e ovviamente anche Mediaset, l’editore ci abbia chiesto addirittura quattro puntate in più, che sono tantissime, mi rende felice e orgogliosa. Non dimentichiamoci che si tratta di un momento nel quale è diventato più complicato anche vendere la pubblicità. Eppure nel mio programma c’erano ben nove spazi pubblicitari, tutti confermati: già questo fornisce la misura del successo di Live – Non è la D’Urso”.

“Molti – purtroppo – fingono di non comprendere quanto sia importante per un’azienda televisiva – qualunque essa sia – avere una trasmissione fissa che ti garantisca quella resa per tutto l’anno – aveva aggiunto -. L’obiettivo che ci era stato dato era l’11/12% di share: siamo una trasmissione cosiddetta “di parola”, a basso costo, che sta in palinsesto 10 mesi e peraltro la domenica sera, la serata più difficile in cui non vuole starci nessuno. Imparagonabile con le grosse produzioni che durano poche puntate. L’obiettivo è stato molto più che centrato, ecco perché siamo stati allungati fino a fine giugno e da tempo siamo già in palinsesto per settembre”.