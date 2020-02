Barbara D’Urso si infuria con Pietro Delle Piane e Fiore Argento lo smentisce

editato in: da

L’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso è stata molto movimentata per la conduttrice, complice una lite con Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia. Come è noto l’attore è stato paparazzato insieme alla sua ex, Fiore Argento, sorella di Asia, proprio mentre la sua compagna si trova nella casa del Grande Fratello Vip.

Le foto dell’incontro fra i due ex sono state mostrate da Alfonso Signorini alla showgirl che si è infuriata. Pietro Delle Piane, ospite della D’Urso, ha cercato di chiarire la situazione, ma nel corso del collegamento con lo studio si è scontrato duramente con la padrona di casa. “Barbara, non fai che ripetere che quando vengo qui sono a casa tua – ha detto il doppiatore -, ma io a casa tua a via Cortina d’Ampezzo ci sono venuto tante volte, ci andavo con tua sorella quando non c’eri”.

La battuta non è piaciuta affatto alla D’Urso, che ha replicato: “Innanzitutto dico “casa mia” perché qui butto il sangue con i miei collaboratori ed è come casa, poi ti consiglio di essere meno arrogante e cafone quando vai in televisione. Non interrompermi, potrei chiudere l’audio ma volo alto”.

“Era solo una battuta – ha risposto il fidanzato della Elia -. E chiudi, io volo basso! Non sono arrogante però mi dà fastidio che la gente prenda per il c**o Antonella. Avete mandato un servizio che la prendeva per il c**o. Devi difendere anche lei, non solo Sgarbi e Morgan, anche Antonella è una professionista della tv. Io sono un lavoratore e una persona perbene, qui invece fate sempre le solite buffonate, dai Barbara, poi mi insegni come comportarmi?! […] Mi fai attaccare da quattro serpi, non si fa, voi prendete per il c**o Antonella!”.

La conduttrice di Live ha provato a discutere con l’attore, ma non è riuscita a sovrastare le sue urla, così ha preso una decisione estrema: “Regia, spegni il microfono e lascialo in split così lo vediamo urlare, ma non lo sentiamo – ha detto -. Non essere così presuntuoso quando vai in tv, non attaccare e parlare male di altre persone e soprattutto ti consiglio di non raccontare mai più i miei fatti privati in pubblico, di parlare di me, di mia sorella e della mia famiglia per fare il simpaticone, tra l’altro senza far ridere nessuno. Com’era? Salutame a sorata, ciao!”.

Poco dopo in studio è entrata Fiore Argento, che ha smentito la versione di Pietro delle Piane. “Non è vero che io l’ho chiamato tante volte – ha chiarito -, gli ho solo mandato un messaggio dicendo che se avessi avuto qualche notizia su eventuali casting lo avrei avvisato, dato che sta passando un periodo lavorativo difficile. Quel giorno, invece, mi chiamò lui dicendo che aveva voglia di parlare di Antonella perché si sentiva solo”.

“Abbiamo mangiato insieme e mi ha parlato sempre di Antonella – ha aggiunto -. Una cosa che mi è sembrata strana è che, per un secondo, mi ha preso la mano. Ingenuamente ho pensato che si sentisse solo”.