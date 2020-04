Barbara D’Urso si commuove in diretta. E Live non va in onda

editato in: da

Barbara D’Urso è abituata a lavorare per gran parte del suo tempo: tra Pomeriggio Cinque e Live – Non è la D’Urso, infatti, la conduttrice va in onda per ben sei giorni a settimana. Una presenza particolarmente apprezzata dal pubblico e che si traduce sempre in ottimi risultati in termini di ascolti. Questa volta, però, la pausa è obbligatoria.

Live – Non è la D’Urso non andrà in onda domenica 12 aprile per rispettare la Pasqua e per permettere alla conduttrice di riposarsi e godersi la festività. Ad annunciarlo la stessa D’Urso durante una puntata di Pomeriggio Cinque. Nel salutare il suo pubblico, inoltre, si è commossa e non è riuscita a trattenere le lacrime.

Per Barbara D’Urso, infatti, sarà una Pasqua diversa e difficile. La conduttrice, particolarmente legata ai suoi figli, trascorrerà la festività in solitudine. Salutando il suo pubblico ha infatti annunciato prima una breve pausa per Live – Non è la D’Urso e, poi, ha svelato come trascorrerà i prossimi giorni:

Io passerò la Pasqua a casa. Sarà la prima volta dopo un anno che non ci vediamo per un giorno. Però vi aspetto a Pasquetta. A Pasquetta saremo insieme per la prima volta. Non vedo l’ora che arrivi lunedì perché, come tutti voi, passerò Pasqua da sola pensandovi moltissimo. Il mio cuore è vostro. Veramente buona Pasqua a tutti quanti.

La voce della conduttrice, a questo punto, si è però incrinata e gli occhi le si sono riempiti di lacrime:

Adesso cosa mi è preso?

Questa Pasqua in solitaria avrà immalinconito la conduttrice? Di certo, anche da casa, potrà godere dell’affetto del suo affezionatissimo pubblico che, con grande calore, la segue sempre sui suoi canali social.

Live – Non è la D’Urso, comunque, andrà di nuovo regolarmente in onda dalla prossima settimana, con il consueto appuntamento della domenica sera. La conduttrice dedicherà ancora ampio spazio all’informazione, ritagliando anche dei momenti per l’intrattenimento. Accoglierà, in oltre, numerosi ospiti in studio ed in collegamento.

Barbara D’Urso, in attesa della puntata di Pomeriggio Cinque di Pasquetta, potrà, pertanto, sfruttare questa breve pausa per ritagliare qualche momento per se stessa e per poter iniziare a pensare a cosa offrire al pubblico nella prossima puntata di Live – Non è la D’Urso. Come ci sorprenderà?