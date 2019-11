Barbara D’Urso, polemiche dopo l’intervista alla madre di Nadia Toffa

editato in: da

L’intervista alla mamma di Nadia Toffa ha commosso tutti, ma ha anche trascinato al centro delle polemiche Barbara D’Urso. Ancora una volta la conduttrice è finita nel mirino di alcuni follower che hanno criticato il suo comportamento. Gli haters infatti non le hanno mai perdonato di non aver preso parte ai funerali di Nadia, lo scorso agosto, e su Instagram e Twitter continuano a criticarla aspramente.

Lo scorso 13 agosto l’inviata delle Iene si è spenta per sempre dopo una lunga battaglia contro il cancro. Due anni durante i quali non ha mai smesso di sorridere e in cui ha sempre avuto accanto a sè mamma Margherita. La signora è stata ospite di Domenica Live per raccontare la lotta di Nadia contro il male, ma anche per presentare il nuovo libro Non fate i bravi che ha scritto poco prima della sua morte.

Barbara D’Urso ha accolto in studio la signora Margherita visibilmente commossa e l’ha abbracciata. La conduttrice non ha mai nascosto di avere un legame molto forte con la Toffa. Le due erano amiche e Barbara aveva dedicato qualche tempo fa a Nadia un lungo post su Instagram in cui ricordava i messaggi che si scambiavano e il soprannome che usava per lei: “TesorA”.

“Attraverso la malattia aveva capito che bisognava accettare comunque il proprio destino, continuare a vivere, combattere, affidarsi – ha svelato la signora Margherita -. Il dono era che era cambiata dentro, aveva capito quanto è importante vivere e voler bene”.

“Sono stata sempre con lei, notte e giorno, non l’ho mai lasciata. Avevo paura a lasciarla, lei voleva solo me – ha aggiunto fra le lacrime -. Aveva una forza inimmaginabile, era lei che sosteneva me, non il contrario. Sapeva quello che aveva ma ha sorriso fino all’ultimo giorno”.

Un racconto toccante che riporta gli ultimi giorni di vita di Nadia e la sua grande forza. Come sempre però qualcuno ha puntato il dito contro la D’Urso, accusata di fingersi amica della Toffa e di non aver partecipato al funerale.

“Eravate così tanto amiche che non sei andata nemmeno a darle l’ultimo saluto ma postavi video dalle vacanze” ha scritto un hater. “Tutta questa confidenza con Nadia Toffa e al funerale non c’era neanche” ha aggiunto un altro utente. “Che pa**e! – si legge ancora -. Sempre con “io…lo sai…ero sua amica” …”io….io…io..io..” ma stare un po’ zitta e smettere di essere egocentrica ed egoista?!?!”.

La D’Urso non ha risposto alle critiche e ha preferito lasciare spazio a mamma Margherita e all’insegnamento di Nadia. Un silenzio che dimostra ancora una volta la vicinanza alla Toffa, anche lei vittima degli haters.