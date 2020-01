Barbara D’Urso, Pamela Prati furiosa dopo le sue parole: “Sfrutta le persone”

editato in: da

Pamela Prati attacca Barbara D’Urso dopo la lunga intervista rilasciata a Verissimo in cui ha commentato anche il caso Mark Caltagirone. La conduttrice, intervistata da Silvia Toffanin, ha criticato la decisione della showgirl di abbandonare il suo programma, affermando che ora farebbe delle serate servendosi proprio del nome di Live – Non è la D’Urso.

“Pamela Prati è venuta da me, ha preso se n’è andata – ha detto la D’Urso – poi è venuta da te e l’unica confessione vera che lei ha fatto l’ha fatta da te. Quindi l’ha fatta sotto questa testata giornalistica, che le piaccia o no. Poi adesso mi fa molto ridere perché una volta che abbiamo deciso tutti di chiudere questa cosa, leggo dappertutto che ci sono locandine di Pamela Prati che fa delle serate. E su queste locandine c’è il logo di Live con scritto ‘Direttamente dal salotto di Barbara d’Urso’. Quindi è bizzarro: prima no, adesso ti fa comodo!”.

Parole che hanno fatto arrabbiare la Prati. La showgirl, che dopo il caso Caltagirone si è ricostruita una vita, anche su Instagram, ha risposto nella Stories alla conduttrice. “Non ho mai fatto alcuna serata utilizzando il logo di Live Non è la d’Urso – ha tuonato Pamela -. È vero che hanno fatto per una mia partecipazione una locandina, di recente, che riportava un generico logo Live… Ma non è mai stata da me autorizzata e dopo averla vista ho chiuso qualunque rapporto lavorativo con la struttura”.

“Per me è offensivo essere associata a un programma che sfrutta le persone e le situazioni – ha aggiunto la Prati, criticando la trasmissione di Barbara D’Urso -, che non fa le dovute verifiche e che, anche a verifiche fatte, dà delle cose la visione più economicamente utilitaristica per loro, seppur falsa”.

“Live Non è la d’Urso ha utilizzato per una stagione intera, e facendo ascolti da record ovviamente mai più fatti, il nome di Pamela Prati – ha concluso l’ex star del Bagaglino -. Pamela Prati invece non ha mai fatto serate e mai lo farebbe utilizzando un nome da cui tiene ampiamente le distanze. Non ritengo che essere accostata a quel programma mi dia pregio, anzi e non ho nulla a che vedere con lo stesso”.