Barbara D’Urso, Nina Moric non si presenta in tv e accusa la conduttrice

Nina Moric non si presenta a Live – Non è la D’Urso e attacca la conduttrice su Instagram. La modella era stata annunciata fra i protagonisti di una nuova puntata dello show, pronta a un confronto con Luigi Mario Favoloso. Poco prima della diretta televisiva però, l’ex di Fabrizio Corona ha annunciato su Instagram che non sarebbe stata presente in studio.

“Scatenate l’inferno, bruciatemi al rogo – ha scritto Nina su Instagram -, fate di me ciò che ritenete opportuno. Stasera non ci sarò, non perché ho paura di affrontare la situazione, ma mi sono state rese note le importanti ripercussioni giuridiche che potrebbero essere conseguenti alle continue partecipazioni televisive. Ho sbagliato a prestarmi in passato, ammetto i miei errori; trovo di pessimo gusto insistere sulla mia presenza. Ho già chiesto scusa alla Signora D’Urso – ha aggiunto -. È strano come tutti difendiamo i nostri torti con più vigore dei nostri diritti. La violenza è la ragione di chi ha torto”.

La Moric e Favoloso sono in guerra ormai da tempo. Dopo la scomparsa dell’ex fidanzato, Nina lo ha accusato di essere stato violento anche con il figlio Carlos Maria. Dopo essersi rivolta alla giustizia, la modella ha svelato di non poter partecipare a un confronto con l’ex. “In qualità di persona offesa nell’ambito di un procedimento penale non avrei mai potuto fare un “faccia a faccia” con il querelato! – ha scritto -. Va da sé, l’inopportunità di presenziare alla trasmissione, meno che mai per fare scena muta”.

Nel corso della trasmissione era stata annunciata anche una lettera scritta da Nina Moric, ma la showgirl ha smentito su Instagram, attaccando Barbara D’Urso. “Non sto scrivendo nessuna lettera, bugiarda!”, ha scritto. Poco dopo il post, in diretta a Live – Non è la D’Urso, la conduttrice ha spiegato: “Scusate mi dicono che l’intermediario ci ha detto che Nina stava scrivendo una letterina ma non è vero … sarà finito l’inchiostro”.