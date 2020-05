Barbara D’Urso, Lorella Cuccarini la ringrazia su Instagram e applaude Live

editato in: da

Lorella Cuccarini ringrazia su Instagram Barbara D’Urso che nella trasmissione Live ha scelto di ricordare Alberto Castagna, collega e amico della conduttrice. Il volto di Stranamore aveva solo 59 anni quando, nel lontano 2005, scomparve, lasciando un enorme vuoto non solo nei telespettatori, ma anche nel cuore di tante persone che l’avevano conosciuto di persona e amato.

Fra loro Lorella Cuccarini e Barbara D’Urso che l’hanno voluto ricordare a 15 anni dalla morte. Nel corso dell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, la conduttrice ha scelto di dedicare uno spazio ad Alberto Castagna, raccontando il professionista e l’uomo con un intenso video. Ospiti in studio anche Francesca Rettondini, grande amore del conduttore, che ha ricordato la sua dolcezza e umanità, ed Emanuela Folliero, amica e collega di Alberto.

Un momento intenso che ha emozionato moltissimo il pubblico a casa, ma anche Lorella Cuccarini. “Bellissimo il ricordo di Alberto Castagna fatto da Barbara D’Urso – ha scritto la star de La Vita in Diretta sulle Stories di Instagram -. Grazie per questo ricordo”. La citazione non è sfuggita alla D’Urso che ha voluto ringraziare pubblicamente la collega durante una puntata di Pomeriggio Cinque.

Nonostante siano rivali in tv, Lorella e Barbara hanno sempre mostrato grande rispetto una per l’altra. La prima alla guida de La Vita in Diretta con Alberto Matano, la seconda regina indiscussa di Pomeriggio Cinque, all’inizio della stagione televisiva si erano fatte gli auguri.

“Con Lorella ci siamo fatte “l’in bocca al lupo” a vicenda via social – aveva svelato qualche mese fa la D’Urso, prima di tornare in tv con i suoi programmi -. Matano è un grande professionista, molto amato dal pubblico. Quest’anno credo di perdere la sfida con loro. Non lo dico per scaramanzia, è una coppia forte. Una provocazione il promo del suo programma in cui giocava sul caffè del pomeriggio? Non lo so, non sono nella sua testa. Il “caffeuccio” è un mio marchio di fabbrica, ma penso volesse soltanto prendersi un caffè”.

Per ora gli show hanno registrato un testa a testa, con vittorie alterne per la D’Urso e per la Cuccarini che, da grandi professioniste, continuano a essere amiche nonostante la rivalità.