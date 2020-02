Barbara D’Urso, la madre di Morgan in lacrime svela il suo dolore

editato in: da

L’appuntamento di oggi di Domenica Live ha riservato grandi sorprese: Barbara D’Urso ha invitato la madre di Morgan, Luciana Colnaghi che, tra lacrime e tanta amarezza, ha raccontato il passato difficile del figlio.

Un dolore probabilmente mai superato, che influisce ancora oggi sul percorso di vita e artistico di Morgan: Luciana ha rivelato, durante l’intervista con la D’Urso, che il marito si è tolto la vita quando il cantante e la sorella Roberta erano solo degli adolescenti.

Ha raccontato anche di quanto Morgan fosse legato all’uomo, che gli ha fatto da madre e da padre: nonostante gli anni di terapia non è mai riuscito a capire il motivo di questo gesto, dando la colpa alla madre.

È anche per questo che Morgan ha interrotto da tempo i rapporti con la sua famiglia, ma non solo: l’ex frontman dei BluVertigo si è sentito abbandonato dalla madre Luciana e dalla sorella Roberta soprattutto dopo lo sfratto dalla sua casa a Monza. La donna, incalzata dalla D’Urso, ha anche svelato dei dettagli sulla vicenda, non riuscendo a trattenere le lacrime:

Non ce la faccio a vedere queste immagini. Non abbiamo potuto aiutarlo perché chi lavorava attorno a lui ci ha tagliato fuori: hanno gestito tutti i suoi fondi e né io né mia figlia abbiamo potuto partecipare all’asta per ricomprare la sua casa. Non ci parliamo da un anno e mezzo se non con messaggini.

Anche con la sorella infatti i rapporti si sono interrotti da due anni: Roberta non riesce a comunicare con lui dopo i tanti litigi che si sono susseguiti negli anni. E ovviamente non si poteva non parlare della lite con Bugo al Festival di Sanremo:

Io non condivido quello che ha fatto mio figlio a Sanremo e mi dispiace per le parole che ha detto a Bugo: è troppo impulsivo, ma entrambi sono stati troppo caricati. Gli ho mandato un messaggino dopo l’esibizione sulla canzone di Endrigo, e gli ho scritto “Hai fatto una bella performance iniziale ma Bugo ti ha rovinato il resto”.

La madre ha sottolineato che c’è stato un accanimento contro di lui, ma che da artista ha sbagliato a non scusarsi col pubblico che non poteva sapere quello che stava succedendo nel backstage. “La vita sul palco l’ha cambiato”, ha detto la donna, che ricorda il figlio come un ragazzo timido e dolcissimo.

I rapporti tra madre e figlio sono sicuramente logorati e adesso toccherà a Barbara D’Urso cercare di ricucirli: stasera infatti è previsto un incontro tra i due fratelli e la madre. Chissà che la famiglia Castoldi non possa tornare unita.