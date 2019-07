Barbara D’Urso, su Instagram svela cosa fa ora che è lontana dalla tv

editato in: da

Barbara D’Urso si sta godendo le meritate vacanze e su Instagram svela cosa fa ora che è lontana dalla tv. La stagione televisiva che si è appena conclusa è stata particolarmente impegnativa per la conduttrice che ha trascorso moltissime ore in diretta, conducendo Pomeriggio Cinque, Domenica Live, il Grande Fratello e Live – Non è la D’Urso.

Quest’ultimo show è stato una vera e propria rivelazione con tanto di record d’ascolti. Dopo i successi in tv la presentatrice ha deciso di concedersi una piccola pausa. A settembre tornerà al timone delle sue trasmissioni (l’unico dubbio che c’è ancora è per Domenica Live), ma per ora si sta rilassando insieme alla famiglia e agli amici.

In questi giorni la D’Urso ha raggiunto l’amata casa in campagna dove si rifugia ogni volta che ha bisogno di un po’ di relax. Qui prende il sole, si riposa, ma soprattutto si prende cura del suo orto. Da anni ormai la conduttrice si è data al giardinaggio e i risultati sono sorprendenti.

Su Instagram, Barbara ha mostrato un video in cui si prende cura dell’orto, raccogliendo i pomodori. “Ma quanto sono orgogliosa del mio orticello?!? – ha scritto la conduttrice -. E con i miei pomodorini stasera spaghetto! #orticello #ilmioorgoglio #pomodoriebasilico #vaiconlospaghetto”.

L’estate della D’Urso è appena iniziata, ma promette bene. Dopo un anno soddisfacente, ma molto faticoso, la conduttrice aveva bisogno di una piccola pausa. Mentre sul fronte sentimentale è ancora single, Barbara trascorrerà le ferie, come fa ormai da anni, con i figli Emanuele e Giammauro Berardi, nati dall’amore per il produttore Mauro Berardi.

Il primo è un noto fotografo che gira il mondo e ha esposto le sue foto anche all’Expo di Milano, il secondo invece è un chirurgo lontano dai riflettori e molto riservato. Con entrambi la presentatrice ha un legame fortissimo, fatto di rispetto e amore incondizionato.