Barbara D’Urso, su Instagram il toccante ricordo di Pietro Taricone

La presentatrice di Domenica Live ha pubblicato una foto sul social Instagram per ricordare l’amico Pietro Taricone, scomparso il 29 giugno 2010 a seguito di un drammatico incidente mentre l’attore ed ex concorrente del Grande Fratello si dedicava alla sua grande passione, il paracadutismo.

La foto li ritrae assieme sul palco, lei in un completo bianco, lui in total black, sorridenti e affiatati, e Barbara d’Urso l’accompagna con una didascalia dolce e malinconica: “Ricordi…Pietro..”, aggiungendo i suoi noti hashtag #nelcuore e #colcuore.

Pietro Taricone è rimasto nel cuore di molti, appassionati del Grande Fratello o no. La sua solarità e il suo sorriso sempre contagioso gli hanno permesso di fare breccia nel cuore di molte persone che lo hanno accompagnato nella carriera di attore che ha intrapreso, con successo, dopo la partecipazione al reality show. Tra queste spicca sicuramente la compagna Kasia Smutniak, da cui Pietro ha avuto una bambina, Sophie.

Kasia, pur essendo una donna molto forte, ha sofferto molto per l’improvvisa scomparsa del compagno e lo ricorda sempre con orgoglio, come nel post che ha pubblicato ricordandolo a 10 anni dalla sua morte. Oggi la Smutniak è finalmente felice con Domenico Procacci, noto produttore col quale si è sposata in gran segreto nel 2019, e dal quale ha avuto il secondo figlio, Leone.

L’affetto dei fan di Pietro Taricone al post di Barbara, quindi, non si è fatta attendere. Il giovane era stato uno dei concorrenti della prima edizione del Grande Fratello, in assoluto una delle più amate e seguite, come traspare proprio dai commenti sui social: ‘Resterà lui il vero grande fratello!‘, scrive un utente, ‘Veramente un Grande , ha fatto lui la storia del Grande Fratello….R.I.P.’, commenta un altro.

Il rapporto tra Taricone e la d’Urso si fece ancora più profondo nel 2007, quando Pietro partecipò nelle vesti di opinionista alla trasmissione condotta dalla d’Urso Un due tre stalla, un reality show ambientato in una vera e propria fattoria nel Lazio.

L’amicizia che la legava all’attore ha portato la conduttrice anche a dedicargli una puntata all’inizio del 2020, a 10 anni dalla sua morte, invitando in studio l’ex fidanzata ed ex gieffina Cristina Plevani, che si commosse talmente tanto al ricordo di Pietro da uscire dallo studio quasi in lacrime.