Barbara D’Urso innamorata di Filippo Nardi: lui fa chiarezza

Cosa c’è fra Filippo Nardi e Barbara D’Urso? L’ex gieffino fa chiarezza sul legame con la conduttrice dopo che qualche mese fa si era parlato di una love story. Intervistato nel corso del programma radiofonico Non Succederà Più, l’opinionista è tornato a parlare del rapporto con la presentatrice. I due si conoscono da moltissimi anni e hanno trascorso insieme l’ultima estate, fra selfie e video su Instagram, alimentando i gossip.

Qualche tempo fa la D’Urso aveva spiegato di aver lasciato il suo fidanzato segreto perché lui voleva convivere. “Avevo un amore giovane e famoso: voleva convivere ma io no ed è finita”, aveva detto. In molti avevano parlato di una love story con Nardi, che ha 50 anni. “Io voglio convivere con la donna che amo – aveva detto lui -. L’ho detto anche a Barbara. Lei è sbiancata e mi ha detto: ‘Non ci penso neanche!’. In effetti siamo tutti e due gelosi dei nostri spazi e non vogliamo che nessuno ci tocchi niente in casa. Allora le ho risposto che avremmo potuto prendere due appartamenti nello stesso palazzo”.

A distanza di mesi Filippo Nardi ha affermato che con la D’Urso non ci sarebbe stata nessuna relazione. “Non c’è mai stato nemmeno un bacio – ha svelato -. Noi stavamo parlando di come vorremmo un rapporto, il prossimo però e non il nostro insieme. Io ho detto che vorrei convivere con la persona con cui sto insieme – ha raccontato -, avere una quotidianità perché non mi è mai successo. Lei, invece, ha detto che non ci pensa neanche e ci siamo messi a scherzare.

Nardi conosce bene Barbara D’Urso ed è certo che la conduttrice di Pomeriggio Cinque non sia una compagna così semplice da gestire. “Come compagna io la trovo non facilissima – ha ammesso l’ex gieffino -, ammirarla e stimarla per altri motivi sì. Non la sto corteggiando, non ci siamo corteggiati. Siamo usciti qualche volta insieme, ci siamo fatti delle grandi risate – ha concluso -. Se trova domani l’uomo della sua vita io sono felice per lei, non sono invidioso”.