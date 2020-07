Barbara D’Urso ieri come oggi: la conduttrice in bikini è sempre bellissima

editato in: da

Ieri come oggi, Barbara D’Urso è sempre splendida in bikini e lo svela su Instagram postando foto del passato e del presente che svelano tutta la sua genuina bellezza. Conduttrice di successo con una lunga carriera alle spalle, la D’Urso è uno dei volti più amati della tv. Forte e indipendente, ha saputo conquistare il cuore degli italiani ed è molto apprezzata anche su Instagram, dove si racconta pubblicando gli scatti che arrivano dal suo album privato.

L’ultimo la ritrae sulla spiaggia con un bikini red. “Rosso! – ha scritto Barbara, aggiungendo una faccina sorridente – #ricordi #mare #colcuore”. In tanti hanno commentato la foto, complimentandosi con la presentatrice e costatando quanto la D’Urso non sia cambiata in questi anni. Oggi la conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live ha 63 anni e ha conservato tutta la bellezza che sfoggia nelle foto di qualche tempo fa. Non a caso scorrendo il suo profilo Instagram troviamo anche scatti del presente in cui la conduttrice vanta un fisico scolpito dalla danza e da un’alimentazione sana.

Gambe toniche, pancia piatta e un décolleté perfetto: nelle foto in cui si diverte al mare, Barbara è davvero stupenda, tanto che sembra che per lei il tempo non sia mai passato. “Sono oggettivamente fortunata, credo sia prevalentemente una questione di DNA – ci ha raccontato in un’intervista, svelando come si tiene in forma -. C’è da dire poi che faccio un sacco di attività, ho sempre danzato e adesso mi sono presa bene con la boxe. Sto imparando e mi diverte moltissimo, anche se per via dell’incidente alla mano mi sono dovuta fermare dopo tre lezioni. Quindi diciamo che mi piace sempre sperimentare cose nuove, ad esempio in questo momento sto seguendo un protocollo alcalino per il quale devo stare molto attenta all’alimentazione, ma comunque mangio”.

“Quello che mostro sulle Instagram Stories generalmente è la mia colazione – ci ha svelato -. Mangio lo yogurt di capra perché non posso assumere latticini, la papaya, le noci, un po’ di cioccolato e ovviamente caffè. A parte – poi – prendo anche parecchi integratori”. Nel frattempo la presentatrice, archiviata una stagione televisiva ricca di successi, si prepara a vivere la sua estate che sarà, ancora una volta, all’insegna del relax con gli amici e gli amatissimi figli.