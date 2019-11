Barbara D’Urso, gaffe a Pomeriggio Cinque su Silvia Toffanin

editato in: da

Barbara D’Urso è inarrestabile, ma anche a lei a volte accade di commettere delle gaffe. L’ultima è avvenuta a Pomeriggio Cinque dove la conduttrice si è dimenticata della messa in onda di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin.

La D’Urso, come è noto, è in video tutti i giorni tranne il sabato quando lascia spazio al rotocalco di Canale Cinque. Nel corso della puntata di venerdì di Pomeriggio Cinque però sembra essersene dimenticata. La presentatrice ha dato appuntamento ai telespettatori per guardare Domenica Live, annunciando tante novità ed esclusive.

Nel farlo però ha continuato a dire “domani” nonostante fosse venerdì. “Domani vi aspetto, c’è l’esclusiva” ha detto, salvo poi tornare indietro, ripresa dalla regia. La presentatrice ha quindi sottolineato che Pomeriggio Cinque va in onda in diretta. “Sono le 18.00 e 18 secondi di venerdì, siamo in diretta” ha detto per fugare ogni dubbio, ma è caduta in errore nuovamente. “Domani vedremo – ha ripreso prima di interrompersi -. Ancora l’ho detto?”.

“Il sabato lascio spazio a una mia collega bravissima, Silvia Toffanin – ha spiegato al pubblico la D’Urso -. Io il sabato non sono in onda e faccio le prove, ma non essendo appunto in onda non lo calcolo”. Il sabato infatti è l’unico giorno in cui la presentatrice non è in video. Inarrestabile e sempre piena di energie, Barbara conduce ben tre programmi.

Quest’estate, con l’arrivo di Live, poi spostato, la domenica in prima serata, la conduttrice aveva annunciato di non voler rinunciare a nessuna delle sue creature televisive, conducendo anche Domenica Live. Presto i suoi impegni però potrebbero moltiplicarsi. Mediaset infatti ha confermato il ritorno del Grande Fratello Nip che dovrebbe andare in onda dopo la fine della versione Vip.

La data d’inizio non è ancora stata svelata a causa di alcuni spostamenti nel palinsesto tv per fare spazio ad Adrian, lo show di Adriano Celentano che, nonostante numerose novità, non sta ottenendo i risultati sperati.