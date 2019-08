Barbara D’Urso e Filippo Nardi inseparabili, la verità sul loro rapporto

editato in: da

Inseparabili, così tanto che sono in molti ha pensare che fra loro ci sia più di una semplice amicizia: Barbara D’Urso e Filippo Nardi fanno discutere, scatenando i gossip. La conduttrice si sta godendo le ultime settimane di vacanza prima di tornare in televisione. La prossima stagione tv sarà particolarmente impegnativa per lei che, ancora una volta, si troverà al timone di ben quattro trasmissioni – Live – Non è la D’Urso, Domenica Live, Pomeriggio Cinque e Grande Fratello – una sfida che Barbara è pronta a raccogliere.

In attesa di tornare negli studi Mediaset, la presentatrice si è concessa una lunga vacanza nel suo luogo del cuore, Capalbio. In Toscana infatti si trova la sua lussuosa villa, fra orto e piscina, dove Barbara si ricarica e fa il pieno di positività. Con lei non solo i figli, Emanuele e Giammauro, ma anche tanti amici, come Alessandro Di Sarno e soprattutto Filippo Nardi.

Il rapporto con l’ex gieffino negli anni è diventato sempre più forte, cresciuto a telecamere spente. Nardi è spesso ospite dei salotti televisivi della D’Urso e fra i due, in particolare su Instagram, ci sono continue battute e scherzi. Solo qualche tempo fa aveva fatto discutere il commento hot fatto da Filippo nei confronti della presentatrice, così tanto che lei era stata costretta a pubblicare un video in cui chiariva la questione.

I fan sono convinti che fra Nardi e la D’Urso ci sia del tenero e che non si tratti semplicemente di un’amicizia. Come sempre i follower si sono divisi. C’è chi augura alla presentatrice un grande amore e sarebbe felice di vederla accanto all’amico e chi invece la critica e considera inopportuna una relazione con un uomo più giovane di 12 anni.

Barbara è single ormai da molto tempo e non ha mai nascosto la volontà di trovare un fidanzato che possa farle battere il cuore, mentre il dj inglese non risulta legato a nessuno. Per ora non ci sono prove riguardo la love story, di certo la complicità è tanta, ma non resta che attendere per saperne di più.