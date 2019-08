Barbara D’Urso: la sua estate fra bikini perfetti e post su Instagram

editato in: da

Barbara D’Urso non rinuncia a Instagram nemmeno d’estate e, uno scatto dopo l’altro, racconta le vacanze, immortalandosi in piscina con bikini perfetti.

Fisico scolpito e corpo mozzafiato, la conduttrice a 62 anni è ancora bellissima. Il tempo per lei non sembra essere mai passato e la D’Urso sfida le colleghe su Instagram a colpi di selfie e foto in costume. Dopo una stagione televisiva grandiosa, segnata dal successo delle sue trasmissioni, Barbara ha deciso di concedersi un po’ di relax.

A settembre tornerà al timone di ben quattro trasmissioni, mettendosi nuovamente alla prova. Sarà infatti impegnata con Domenica Live, Pomeriggio Cinque, Live – Non è la D’Urso e il Grande Fratello. In attesa di sbarcare ancora una volta sul piccolo schermo, Barbara si sta godendo le vacanze a Capalbio in compagnia di alcuni amici, fra cui l’inseparabile Filippo Nardi.

Dopo una breve sosta a Capri, la conduttrice ha scelto la Toscana come meta delle sue vacanze. Con lei tanti amici con cui la D’Urso si diverte, fra tuffi in piscina, cene e video postati su Instagram. A colpire i follower è soprattutto la sua forma fisica perfetta, sfoggiata in numerosi post in cui indossa trikini e costumi bianchi.

Ma come fa la presentatrice ad essere così in forma a 62 anni? “Mi sveglio alle 6 e 50, prendo una serie di gocce omeopatiche – aveva raccontato qualche settimana fa a Repubblica -, mi spruzzo sotto la lingua ferro, alternando rame e oro colloidale. Seguo un protocollo alcalino”.

Ad una dieta ferra la D’Urso somma l’allenamento con la danza. “Esco di casa alle 7.30 – aveva svelato -, un’ora e mezza di danza classica, poi dalle 9.40 sono qui. Prima riunione Pomeriggio 5, poi Domenica live, Non è la D’Urso, Grande fratello . L’incubo sono i vestiti da provare. Vivrei in tuta”.

“La danza aiuta, ma conta la genetica. Sono fortunata – aveva confessato, senza nascondere qualche piccola fragilità -. Le luci abbacinanti? Forse per insicurezza”.