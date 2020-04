D’Urso oltre le critiche: auguri speciali a Malgioglio. Poi il pensiero va ai figli

editato in: da

Non poteva che concludersi con una grande emozione, la telefonata che Barbara D’Urso ha fatto questo pomeriggio a Cristiano Malgioglio per fargli degli speciali auguri di compleanno. Il divertente siparietto ha portato infatti alla luce uno dei punti deboli della conduttrice.

Oggi Cristiano Malgioglio compie 75 anni, e la D’Urso ne ha approfittato per una bellissima sorpresa. Dopo aver mandato in onda un breve servizio dedicato al celebre paroliere, la conduttrice si è collegata telefonicamente con lui per fargli gli auguri in diretta. “Devo darti purtroppo una brutta notizia” – ha esordito Barbara – “Ti devo lasciare, non possiamo più stare insieme, perché io ho un’età, come tu ben sai, e tu sei troppo piccolo per me”. Malgioglio, che con la conduttrice ha sempre avuto un bellissimo rapporto d’amicizia, le ha retto il gioco: “Io compio 25 anni, oggi”.

La telefonata in diretta è stata uno dei siparietti divertenti della puntata, ma si è trasformata ben presto in un momento emozionante. Cristiano ha infatti colto l’occasione per ringraziare la D’Urso per il suo lavoro delle ultime settimane, durante le quali si è spesa moltissimo per dedicare più tempo all’informazione – senza tuttavia dimenticare un po’ di sano gossip. Dopo le dure critiche che hanno sommerso la conduttrice nei giorni scorsi, le parole di Malgioglio sono state un toccasana: “Stai facendo un lavoro straordinario, sei un’eroina. Te lo dico con tutto il cuore, non perché siamo amici”.

Il paroliere ha poi proseguito mostrando tutto il suo dolore per un compleanno decisamente diverso dal solito: “Questo mio compleanno è particolare. Oggi non festeggio, anche per rispetto nei confronti di tutto quello che sta succedendo. Mi si rompe il cuore, in tutto questo”. La D’Urso, commossa per lo sfogo di Malgioglio, ha deciso di aprirgli il suo cuore, mandando anche un messaggio di speranza al suo pubblico.

“Non bisogna buttarsi giù, non bisogna deprimersi. Tu sai il mio dolore, conosci i miei figli che non posso vedere da due mesi, ma bisogna comunque non deprimersi” – ha rivelato la conduttrice, tornando ancora una volta a parlare – seppure per un solo istante – della sua vita privata. Era palese la sua emozione nel fare cenno ai suoi figli, ma ha saputo andare avanti magistralmente, anche aiutata da Malgioglio. Non poteva infatti mancare una chiosa finale tutta da ridere: “Pensa, mi stavo facendo una torta e, invece di mettere lo zucchero, ho messo il sale. Pensa un po’ come sono sballato”.