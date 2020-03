Barbara D’Urso, la confessione sui figli a Silvia Toffanin

editato in: da

Barbara D’Urso fa una confessione sui figli in tv, ospite di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin. La conduttrice è apparsa nella trasmissione insieme a Federica Panicucci, Alessandra Viero e Cesara Buonamici per parlare dell’emergenza Coronavirus.

Le presentatrici hanno portato in studio la loro testimonianza per raccontare quanto sta accadendo in queste settimane in Italia, divenuta focolaio del virus che arriva dalla Cina. La situazione è difficile, ma gli ospiti della Toffanin hanno invitato a mantenere la calma e a seguire i consigli del Ministero della Salute senza lasciarsi prendere dal panico.

Nel corso della chiacchierata di fronte alle telecamere, la Toffanin ha fatto una domanda molto precisa alla D’Urso. “I tuoi figli Barbara sono in giro per il mondo o sono qua?”, ha chiesto la conduttrice in riferimento al Coronavirus. La collega non si è sottratta, ma ha sottolineato ancora una volta la volontà di proteggere la privacy dei figli. “Sui miei figli sai che ho un accordo – ha detto, lasciandosi poi andare a una confessione -. Uno di questi comunque lavora in ospedale: sono tranquilla”.

La presentatrice non ha mai nascosto il suo grande amore per i figli, Giammauro ed Emanuele, nati dalla relazione con il produttore Mauro Berardi. I due ragazzi sono cresciuti lontani dai riflettori e non hanno mai avuto nessun interesse per il mondo dello spettacolo. Il primogenito si è laureato in Medicina e Chirurgia ottenendo la votazione di 110 e lode, e lavora in ospedale, mentre Emanuele ha reso un lavoro la sua passione per la fotografia, realizzando reportage in giro per il mondo.

Qualche tempo fa la D’Urso aveva parlato del suo legame con i figli e del desiderio di rispettare la loro volontà di non apparire in tv o sui giornali. “I miei figli sono riservati – aveva raccontato -, non vogliono che influenzi la loro vita e che si sappia che sono i miei figli. Io li guardo crescere e taccio. Con fatica”