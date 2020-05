Barbara D’Urso con l’ex Mauro Berardi su Instagram: “La felicità è tutta lì”

editato in: da

Barbara D’Urso torna a parlare di Mauro Berardi, il grande amore della sua vita e su Instagram commuove con una foto che la ritrae con il pancione. La conduttrice è molto legata all’ex, con cui ha vissuto un’intensa love story, tanto che più di una volta ha raccontato il loro legame ai fan, postando immagini e video dal passato.

Nello scatto pubblicato su Instagram, la D’Urso sorride abbracciata a Mauro. Ed è impossibile non notare il suo pancione. La foto infatti risale al 1988, quando la conduttrice aspettava il secondo figlio, Emanuele. “Settembre 1988, la felicità è tutta lì – ha scritto, commentando lo scatto – e riuscite a vederla anche voi dietro quella stella rosa”. Da sempre molto riservata, nonostante sia famosissima, Barbara ha protetto a ogni costo la sua vita privata.

Dal 1977 al 1979 è stata legata a Memo Remigi, in seguito ha vissuto alcune brevi love story con Vasco Rossi e Miguel Bosé. Il grande amore per lei è arrivato nel 1982 quando ha incontrato Mauro Berardi, produttore cinematografico a cui è stata legata sino al 1993. Dalla loro unione sono nati due figli: Giammauro ed Emanuele. Dopo l’addio a Mauro, nel 2002, la D’Urso ha sposato Michele Carfora, ballerino da cui si è separata due anni dopo.

Oggi la presentatrice è riuscita a recuperare il rapporto con Mauro anche per amore dei suoi figli. Il loro legame infatti è stato spesso burrascoso, ma nel corso degli anni gli ex si sono riappacificati. “L’uomo più importante della mia vita è stato Mauro – aveva confessato la D’Urso qualche tempo fa a Verissimo -. È l’uomo che ho amato di più e infatti ci ho fatto anche due figli. Ho sofferto tanto per questa separazione”. La conduttrice è single, ma i follower sognano ancora un ritorno di fiamma con il produttore che gli ha regalato due splendidi figli.

Giammauro fa il medico e si occupa di trapianti, mentre Emanuele è un fotografo che gira il mondo. Entrambi hanno scelto di intraprendere una strada diversa da quella dei genitori e hanno trovato il successo professionale lontano dai riflettori.